Открылась тем, кого выбрала: икона Георгия Победоносца более 100 лет охраняла уникальный храм «Богатырь» в Тверской области

Порой история восстановления храма превращается в личную семейную историю, уходящую корнями в прошлое на сто и более лет. Так и вышло с 32-летним Владимиром Зверевым - московским ученым, выпускником физфака МГУ.

О том, что в селе Высокое Кесовогорского района Тверской области начали восстанавливать храм, в котором последним настоятелем был его прапрадед, он узнал, изучая родовое древо, а затем была поездка и случайная встреча.

С тех пор он - часть этой удивительной истории, наполненной совпадениями и даже чудесами.

С первой встречи с храмом Владимир стал частью этой удивительной истории. Фото: из архива Владимира Зверева

Величественный «Богатырь»

За мощь и величественность храм Спаса Нерукотворного уже окрестили «Богатырем». И это очень точное определение: подобных архитектурных сооружений и сейчас-то немного, а 150 лет назад они и вовсе были редкостью, тем более для села.

Построен он был в 1873 году на деньги бывшего крепостного Арсения Кононовича Козлова. Бог знает, как он к этому пришел, но, видимо, сыграли свою роль и врожденная предприимчивость и искренняя любовь к Богу и своим землякам (он родился в 1835 году и, по всей видимости, выкупился на волю еще до отмены крепостного права. А в 1883 году он уже купец второй гильдии и потомственный почетный гражданин Российской империи).

В 33 года, по легенде выиграв деньги на строительство по облигации государственного займа в Санкт-Петербурге, он обращается к Тверскому архиепископу с прошением о начале строительства храма: «Деревянный храм в селе Высоком Кашинского уезда, построенный в конце прошлого столетия, приходит уже в ветхость. В настоящее время я решился устроить там новый каменный храм на собственное иждивение, а потому всепокорнейше прошу Ваше Высокопреосвященство благословить меня на предпринимаемое мною дело и разрешить мне устроить к селе Высоком новый каменный двуэтажный храм с каменною колокольней по прилагаемому мной проекту на месте какое найдено будет удобным и приличным... Наблюдение за производством работ при устройстве храма я имею поручить архитектору Г. Садовникову по обоюдному моему с ним согласованию».

С Божьей помощью храм через пять лет возвели. Но действовал он всего-то 46 лет. Революция внесла свои коррективы.

Храм удивительно красив. Восстановление его реально, и работы уже ведутся. Фото: Владимир Зверев

Случайно не взорвали

Каждому событию - свой день. Каждому важному делу - свои люди. Так произошло и с «Богатырем». С начала советских времен он практически пустовал. В 1920 году, когда революция шествовала из деревни в деревню, храм закрыли. Но повезло: его не сломали, не взорвали, а всего-то сделали зернохранилищем Высоковского колхоза.

Могло повезти и во второй раз: в апреле 1930 года местные коммунисты пытались по каким-то причинам его открыть, и даже есть поручение Высоковскому сельсовету вывезти из храма семенные фонды, но не те были времена, чтобы такие поручения выполнялись.

В советские годы храм стал домом для студентов. Там часто ночевала молодежь из стройотрядов, приезжавшая в Высокое «на картошку». Их «шедевры» и сейчас пока еще украшают стены Богатыря.

Последние лет 50 он просто медленно разрушался. Но в этой истории, как мы и говорили, есть место чуду. И даже не одному.

Храм красив с любого ракурса. Фото: Владимир Зверев

Храм и человек

В 2017 году полуторавековой кирпичный домик под дачу в селе приобрел москвич Александр Невоструев, не зная в тот момент ни о храме, ни о его судьбе. И снова странное совпадение: строитель по образованию, он искал дом на юге, а купил в итоге на севере, в 300 километрах от Москвы. А позже узнал, что единственное здесь каменное строение в свое время принадлежало тому самому Арсению Козлову, построившему храм. Александр это оценил как знак и... приступил к реставрации местной достопримечательности. Оценив инициативу, к работе подключились местные жители, чуть позже епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет благословил энтузиастов на доброе дело.

А спустя некоторое время появился и Владимир Зверев. Давно изучающий свою родословную и узнавший, что все его предки по мужской линии были священниками, он стал объезжать деревни и храмы в Тверской области, где они служили. Почти все церкви, увы, были закрыты. И только в селе Высокое, к его удивлению, шел ремонт. Теперь «Богатырь» они восстанавливают вместе с такими же увлеченными людьми.

- На сегодняшний день храм находится в полуразрушенном состоянии, но многое уцелело. Сохранились и пригодны к реставрационным работам фундамент храма, несущие конструкции, перекрытия первого и второго этажей. Кроме того, сохранились барабаны всех куполов и частично кресты на них, - рассказывает Александр. - Восстановление храма реально, и работы уже ведутся. За лето 2019 года была сделана временная кровля почти на всем храме, которая защитит его от дождей и снега до следующей весны.

Конечно, как это и бывает, средств и свободных рук не хватает. И здесь приходится уповать на чудо...

Кстати, местные жители говорят, что этот храм очень нужен, так как ближайшая действующая церковь находится за 15 км от Высокого в селе Уницы. Люди очень ждут, что и у них, наконец-то, появится возможность регулярно посещать храм, который находится недалеко от дома. Так, например, в июле 2019 года в храме Спаса Нерукотворного Образа прошла долгожданная служба (вторая за последние 100 лет), которую посетили около 40 жителей Высокого и близлежащих селений.

Владимир и Александр храм восстанавливают вместе с такими же увлеченными людьми. Фото: из архива Владимира Зверева

Загадочная икона

О том, что все идет правильно и так, как надо, Владимир понял и после одного случая, который произошел буквально недавно. Аккурат к престольному празднику храма 4 ноября (один из малых приделов храма освящен в честь Казанской Иконы Божией Матери) строители нашли чудом сохранившуюся икону Георгия Победоносца в практически идеальном состоянии. Находилась она... в верхней части окна первого этажа восстанавливаемого храма.

- Обнаружили мы ее случайно, и до сих пор для нас загадка, почему никто ее раньше не замечал. Изначальный ее размер был 120 на 60 см. Но позже «для удобства» ее частично обрезали ножовкой, где-то обрубили топором, после чего вставили в окно. С какой целью, непонятно. Находится икона в идеальном состоянии. Задняя часть доски настолько идеальна, что кажется, будто её сделали только вчера. А вот лицевая сохранилась хуже. Лик частично выцвел, но, учитывая, что на протяжении ста лет именно ликом икона была направлена на улицу, можно считать, что сохранность хорошая.

Уточнить возраст иконы, как и выяснить ее историю, еще предстоит. В планах отправить ее на экспертизу, а пока Владимир считает, что ей столько же лет, сколько и храму. «Видимо, Козлов заказывал ее как новую икону в новый храм. Тут другого не дано», - рассуждает реставратор.

Кстати, святой великомученик Георгий Победоносец считается покровителем воинства. Кроме этого он покровительствует людям, связанным с сельским хозяйством. И в том числе помогает обратившимся к нему за помощью людям защитить их от врагов и обрести победу и мир. Хочется верить, что именно эта икона помогла выстоять «Богатырю», а затем и удивительным образом собрать вокруг себя тех самых людей.

Высота иконы 1 метр 60 см. Теперь ее ждет реставрация. Фото: Александр Невоструев

Икону обнаружили в окне первого этажа. Она была ликом наружу. Фото: Владимир Зверев

Вв июле этого года в храме прошла долгожданная служба (вторая за последние 100 лет). Фото: Владимир Зверев