2019-11-20T05:44:40+03:00
Общество

В новую школу в “Брусилово” требуются дети

Строительство образовательного учреждения в Твери завершается
Алина ПЕТРОВА
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Вот такая школа. Фото: администрация ТвериВот такая школа. Фото: администрация Твери
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Завершается строительство школы в «Брусилово». Здесь смогут учиться 1224 человека. Эта стройка обошлась бюджету в 1,2 млрд рублей.

В настоящее время полностью возведено здание, школа подключена к системе теплоснабжения. Завершаются работы по укладке газонного покрытия и посадке деревьев и кустарников, обустройству ограждения территории.

- Готовность объекта 16 ноября оценил Губернатор Игорь Руденя в ходе инспекционной поездки по Твери. Ожидается, что средняя школа откроет двери для первых учеников в следующем году, - сообщают в администрации города.

Чтобы поскорей закончить строительство, работы на объекте ведутся круглосуточно. Здание будет комфортным и современным. В частности, в отделке помещений образовательного учреждения проектом предусмотрены необычные цветовые решения, которые обязательно понравятся детям.

Внутренний интерьер оформлен в стиле «Времена года» – он предполагает различные цветовые решения. Трёхэтажное здание школы разбито на четыре блока.

В одном из них разместится начальное звено, где будут заниматься дети с первого по четвёртый классы. Стоит отметить, что начальная школа в новом образовательном учреждении – это так называемая «школа полного дня», дети здесь будут находиться с 9:00 до 18:00 и не только учиться, но и участвовать в дополнительных развивающих занятиях. Для учащихся первых классов предусмотрена спальня.

В следующем блоке располагается основная и средняя школа. Здесь находятся 62 предметных кабинета, в том числе, два компьютерных класса, лингвистическая лаборатория, лабораторные кабинеты физики, химии, биологии. Далее – блок помещений для занятий спортом, в том числе, плаваньем – школа оборудована двумя бассейнами, двумя спортивными залами, футбольным полем.

Серьезное оснащение имеют и кабинеты технологии: токарные станки по металлу и дереву с ЧПУ, фрезерные станки, швейно-вышивальные комплексы, оверлоки, парогенераторы. Еще один блок – общественный и административный. В нем размещены стоматологический и прививочный кабинеты, просторная столовая, библиотека с доступом к электронным образовательным ресурсам, киноконцертный зал, медиазона и зона для комфортной коллективной работы.

Все помещения доступны для маломобильных групп населения, предусмотрены пандусы, лифт. Созданы необходимые санитарно-гигиенические условия. Серьезно проработана в новом образовательном учреждении и система безопасности пребывания учеников. Смонтировано видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация, работает система громкой связи. Еще одна отличительная особенность учреждения – вход в школу может осуществляться по отпечатку пальца, это будет единственная в Твери школа с такой современной системой контроля доступа.

Отдельное внимание в центре образования планируется уделять организованному досугу детей. Для школьников будет работать театральная студия, хореографическая и музыкальная студии, различные спортивные секции.

В настоящее время ведется формирование педагогического коллектива школы.

Открыта запись детей для обучения в «Центре образования «Брусилово».

Подать заявление о включении ребенка в предварительные списки учреждения можно независимо от места регистрации. Исключение составляют дети, которые в следующем году пойдут в школу впервые.

Запись первоклассников во все муниципальные образовательные учреждения будет осуществляться с 1 февраля 2020 года. После официального открытия новой школы запись детей будет вестись по принципу территориального закрепления.

Подробная информация о поступлении в новую школу размещена на официальном сайте МБОУ «Центр образования «Брусилово».

ИСТОЧНИК KP.RU

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