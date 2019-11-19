Селом Козлово из тверской глубинки заинтересовались даже в Кремле

Козловское сельское поселение Спировского района последние три года все чаще появляется в сводках новостей. Хороших позитивных новостей.

Козловский фестиваль карельской культуры «Omaranda» («Родной край»), одноименный Центр, где идет работа по трем направлениям (ткацкое дело, преподавание карельского языка среди взрослых и игра на национальном инструменте кантеле), проект «Наследие», презентация учебника карельского языка...

Все это говорит о том, что культурная жизнь в этом вроде бы далеком и маленьком уголке Тверской области, где сегодня проживает чуть более 1000 человек, может служить примером для многих. С этим соглашается и глава поселения Александр Зинкин.

- Несколько лет назад у нас все было гораздо спокойнее. Многое изменилось с приездом священника Дмитрия Лихачева и матушки Марии. Сами они не карелы, но так вжились в нашу карельско-русскую семью, что идеи по теме веры и социально-культурного наследия стали рождаться сами собой. Первым стал проект «Наследие», в рамках которого и мы, местные жители, и приезжие волонтеры восстанавливаем архитектурные шедевры. На сегодня отреставрированы две часовни середины XIX века и продолжаются работы в двух каменных храмах - в поселке Козлово и деревне Тарасово.

Введенский собор в Козлово восстанавливаютФото: Олег ЗИНЧЕНКО

А три года назад, когда здесь провели первый фестиваль карельской культуры «Omaranda», жизнь закипела по-настоящему.

В первый год в Козлово приехали 500 человек, во второй - 2500, в третий - 3000. Это и родственники тех, кто некогда проживал в этих краях, и неофициальные делегации из Латвии и Финляндии, и просто те, кто любит событийный туризм. Хорошие важные проекты, которые объединяют людей, возрождают традиции, в данном случае карельскую культуру и, главное, жизнь на местах, никогда не остаются незамеченными. Заметили и Козлово.

Сначала работу в сельском поселении высоко оценили на региональном уровне. После победы проект «Лучшая муниципальная практика» отправили на Всероссийский конкурс, итоги которого подвели в октябре в Правительстве Российской Федерации. И снова приз – 2-е место! А с ним и денежное поощрение - 720 тысяч рублей на дальнейшую реализацию проекта по укреплению межнациональных отношений и единства, сохранению карельской культуры, традиций и языка.

Хорошие важные проекты никогда не остаются незамеченными. Фото: из архива Александра Зинкина

4 ноября глава Козловского сельского поселения Спировского района Тверской области Александр Зинкин был в числе приглашенных в Большой Кремлёвский дворец в Москве, где Президент России Владимир Путин провёл приём по случаю Дня народного единства.

- Сказать, что это было волнительно, наверное, будет не совсем точно. Президент вручал награды иностранным гражданам, они благодарили его. А я, сидевший в 30 метрах от главы государства, испытывал такую гордость за страну, за Президента, что словами сложно передать.

Поэтому большое спасибо всем, кто нас поддерживает или, как мы говорим по-карельски, «сури пассибо!» Теперь только и остается, что соответствовать!

Глава Козловского сельского поселения Александр Зинкин был в числе приглашенных в Большой Кремлёвский дворец в Москве. Фото: из архива Александра Зинкина

Что делать с полученными денежными средствами, в Козлово уже решили. Часть их пойдет на приобретение музыкального оборудования (микшера, колонок, микрофонов), оргтехники (ноутбука, проектора и экрана для семинаров и совещаний).

А еще здесь хотят поставить небольшой домик, куда гостям зимними вечерами можно будет прийти попить чай с карельскими пирогами калитками и согреться ниаттирокка - карельскими щами из серой квашеной капусты (из крошева).

- Так что будете рядом, обязательно заезжайте в гости. И встретим, и угостим! - гостеприимно приглашает Александр Зинкин. И если честно, уже хочется.