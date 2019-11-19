Депутаты гордумы Твери утвердили бюджет в первом чтении и отказали в налоговой льготе ипподрому

В начале заседания электроника дала сбой - табло в зале, где расположились депутаты, не светилось, электронный подсчёт голосов произвести не представлялось возможным. Голосовали парламентарии по-старинке, поднимая вверх красные карточки. Секретариат, из числа депутатов избранный, вёл подсчёт голосов.

Основным вопросом в повестке дня было первое чтение бюджета на будущий год. Но в начале депутаты среди прочего отказались предоставить налоговую льготу на землю тверскому ипподрому. Выпадающие доходы городской казны составили бы - 1 миллион 266 тысяч рублей. А времена непростые - бюджет дефицитный. Большинством голосов депутаты высказались против.

Чуть позже секретариат засомневался - правильно ли голоса посчитаны по этому вопросу. Предложил переголосовать. Депутаты отказались.

Спикер Евгений Пичуев посоветовал: "Привыкайте правильно поднимать карточки!".

Проект бюджета особых баталий не вызвал.

Вот основные параметры главного финансового документа на следующий год.

Доходы : 9 млрд 230 млн 446,9 тыс. руб.

в том числе:

- налоговые и неналоговые доходы 4 млрд 055 млн 330 тыс. руб.

- безвозмездные поступления 5 млрд 175 млн 116,9 тыс. руб.

Расходы: 9 млрд 398 млн 153,5 тыс. руб.

Дефицит бюджета: 167 млн 706,6 тыс. руб.

Если более детально, то в следующем году бюджет города потеряет порядка 400 млн рублей из-за изменений в законодательстве: установлен новый принцип зачисления доходов от штрафов и срок действия системы налогообложения - единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности не применяется с 1 января 2021 года. В ходе рассмотрения проекта на комитете депутаты увеличили уровень собираемости налоговых сборов. При этом дефицит бюджета будет расти.

- Бюджет - живой организм, он будет меняться, - заверили представители горадминистрации. А все изменения будут представлены на суд депутатов.

- Если бюджет, по вашим словам, живой организм, то сегодня он скорее мёртв, чем жив. Хорошо помню графики администрации, где было показано отсутствие муниципального долга в будущем. А сейчас уже все не так. В прошлом году в долг было брать плохо, а в этом получается - хорошо. Все берут в долг и мы берем. Мы приближаемся к максимально допустимой цифре муниципального долга. Нам скоро не удастся в долг ни одного кредита взять, - это выступление депутата Сергея Шишкова было, пожалуй, единственным негативным.

Другие депутаты предпочли отмалчиваться, лишь бросали короткие реплики.

В общем, проголосовали за бюджет в первом чтении.

- Сейчас мы с коллегами рассмотрели доходную часть бюджета. Впереди рассмотрение расходной части. Да, наполняемость бюджета сложная. Доходы снижаются - это связано с сокращением возможностей приватизации имущества, уменьшением поступлений от аренды муниципального имущества. Акцент при наполняемости бюджета необходимо делать на неналоговых поступлениях. Документ пока в работе, впереди публичные слушания, - прокомментировал журналистам после заседания спикер городского парламента Евгений Пичуев.

Публичные слушания бюджета назначены на 6 декабря, пройдут они в стенах думы.