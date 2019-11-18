«Парламентский день» в Кашинском городском округе

Программа мероприятия включала в себя посещение Кашинского льнокомбината, школы № 1, социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, стадиона, санатория.

Кашинский льнозавод можно считать не только важным промышленным предприятием, но исторической достопримечательностью города: он был основан М.И. Калининым в 1928 году, во времена первой советской пятилетки. В 2018 году, когда заводу исполнилось 90 лет, он был восстановлен и полностью реконструирован с использованием современного импортного и российского оборудования. В настоящее время на заводе идёт реконструкция главного производственного корпуса, осуществляется закупка нового и восстановление старого оборудования. В монтаже находятся четыре линии производства города Иваново и линия котонизированного льноволокна французской фирмы «LAROCHE». Ведутся работы по наладке оборудования, а также по установке очистных сооружений.

— Мы имеем конкретный пример, когда инвестор, просчитав все риски, вложил в течение двух лет колоссальные деньги, миллиард рублей, в реконструкцию завода,— дал свою оценку увиденному заместитель председателя постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Владимир Барастов.— Более того: мы видим возрождение нашего исконного льняного производства, в котором Тверская область всегда была флагманом. Это положительный пример, когда бизнес нашёл поддержку со стороны администрации Кашинского городского округа, и всё, что зависит от административной поддержки, предприниматели получают по ускоренной программе.

Кашинский льнозавод. Парламентарии ознакомились с продукцией предприятия.

Владимир Барастов также напомнил, что Законодательное Собрание уделяет очень большое внимание поддержке предпринимателей:

— Буквально на последнем заседании мы приняли ряд экономических законов, которые должны оказать помощь бизнесу, предоставляя возможность компенсировать ряд затрат. Кроме того, у нас есть фонд поддержки промышленности Тверской области, обратившись в который предприниматели могут получать кредиты на очень льготных условиях.

К одним из старейших в центральной России относится санаторий «Кашин», вошедший в программу «Парламентского дня». Он основан в 1884 году доктором медицины А.В. Алексеевским при активном содействии городского головы Н.И. Манухина и кашинского купечества. Сегодня ООО «Санаторий Кашин» является многопрофильным медицинским учреждением, в котором используются природные факторы (минеральные воды, лечебные грязи, климат и др.) в сочетании с физиотерапией, диетотерапией, лечебной физкультуры и другими методами. Ежегодно здесь принимают до 5 тысяч пациентов. Для дальнейшего развития санатория необходимы существенные финансовые вложения. Депутаты намерены помочь в поиске инвесторов.

— Кашинский санаторий необходим не только Тверской области, он нужен всей нашей стране, чтобы граждане России могли поправлять своё здоровье, — отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Юрий Цеберганов.

Депутаты осмотрели муниципальное учреждение «Стадион», где в настоящее время ведутся строительные работы. Данный спортивный объект уникален тем, что он является единственным в Тверской области и одним из немногих в ЦФО, где обустраивается крытый футбольный манеж. Это стало возможным благодаря принятому в этом году администрацией Кашинского городского округа решению об участии в программе UEFA и РФС (Российский футбольный союз). РФС выделило для этого проекта 1 600 кв. м. искусственного травяного газона. Администрация взяла на себя обязательства по подготовке основания и укладки газона. После завершения работ здесь можно будет проводить занятия и соревнования муниципального, регионального и федерального уровня.

— Я наблюдаю такую тенденцию, что на протяжении уже, наверное, лет десяти среди молодёжи нашего города стал модным спортивный образ жизни, — говорит член Молодёжной палаты при Законодательном Собрании Павел Смирнов. — Ежедневно в любое время года молодые люди приходят на стадион, бегают, занимаются разными видами спорта. Большое участие в жизни молодёжи принимает администрация города. У нас часто проводятся мероприятия спортивного характера и патриотической направленности. В ближайшее время мы займёмся строительством тира, уже есть договорённость с депутатами и руководством местного ДОСААФ.

Большое положительное впечатление на депутатов произвёл социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Здесь временно проживают дети в возрасте от 3 до 18 лет, оставшиеся без попечения родителей или проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении. Также здесь находят приют заблудившиеся или подкинутые, не имеющие места жительства, а также самовольно оставившие семью или ушедшие из детских домов — словом, все те, кто оказался в силу разных причин в трудной жизненной ситуации. За 9 месяцев этого года через центр прошло 53 несовершеннолетних воспитанника.

Для эффективной реабилитации несовершеннолетних в учреждении функционируют кабинет психолога, оборудованный элементами сенсорной комнаты, интерактивный холл, музыкальный зал, спортивная комната с тренажёрами. Для детей действуют творческие лаборатории «Мастерилка», «Рукодельница», «Весёлые комочки», «Чудеса из солёного теста», «Бумажная фантазия». В реабилитационной работе учреждения используются инновационные арт-терапевтические технологии. Специалисты Центра неоднократно представляли опыт своей работы во всероссийских выставках-форумах «Вместе — ради детей!», организованных Фондом поддержки семей. Осуществляется активное взаимодействие с различными благотворительными и волонтёрскими организациями.

— Здесь созданы очень хорошие условия, — поделился впечатлениями Юрий Цеберганов. — Дети здесь обретают ласку, внимание, уют, которого они лишены в своих семьях. Многие впервые узнают, что значит жить в нормальных, человеческих условиях, где о них заботятся.

Благоприятное впечатление на участников «Парламентского дня» произвела и средняя общеобразовательная школа № 1. Это одно из старейших учебных заведений города. Сегодня здесь активно внедряются современные образовательные технологии, в урочной и во внеурочной деятельности широко используются возможности сети Интернет, создан и эффективно функционирует школьный сайт, ведётся электронный документооборот.

В 2017 году школа участвовала в программе софинансирования расходов на укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций. Были заменены оконные блоки и отремонтирована кровля. В текущем году учреждение участвовало в программе софинансирования расходов на укрепление материально-технической базы, был произведён капитальный ремонт спортивного зала. В ближайших планах — продолжение строительства спортивной площадки.

Кашин. Фото: ЗС ТО

Традиционно итоги «Парламентского дня» были обобщены на встрече с местной общественностью. Жители города имели возможность напрямую обратиться как к своим депутатам — Юрию Цеберганову и Алексею Рыкину, — так и к председателям двух комитетов областного парламента: Артуру Бабушкину и Олегу Лебедеву. На ряд вопросов ответил глава Кашинского городского округа Герман Баландин.

Жителей города волнуют вопросы благоустройства, экологии, качества питьевой воды. Эти проблемы будут находиться на особом контроле депутатов и руководства городского округа.

Значительная часть выступлений с мест была посвящена проблемам молодёжи, начиная от патриотического воспитания до трудоустройства и дефицита нужных в социальном плане специалистов: медицинских работников и учителей.

В частности, учащиеся образовательных учреждений Кашина выразили желание принять участие в торжественных мероприятиях, связанных с открытием мемориала Советскому солдату под городом Ржевом.

— Открытие ржевского мемориала Советскому солдату, которое станет важнейшим событием празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, — мероприятие не только регионального, но и международного уровня, — ответил на пожелание председатель постоянного комитета по социальной политике Артур Бабушкин. — В нём примут участие многочисленные делегации как разных субъектов Российской Федерации, так и стран СНГ, а также дальнего зарубежья. Очевидно, что областной комитет по делам молодёжи сможет предложить варианты, чтобы молодёжь из наших муниципальных образований смогла организованно принять участие в торжествах, посетить это памятное место.

Артур Бабушкин напомнил, что в бюджете Тверской области предусмотрены средства на организацию экскурсий для учащейся молодёжи по историческим и памятным местам.

— Эта практика существует в нашей области, и некоторые муниципальные образования очень активно этим пользуются, — сказал председатель комитета.

Одной из самых злободневных для Кашина проблем является состояние водопроводных и канализационных сетей. Вопросы их модернизации очень волнуют жителей города. Свои пояснения дал председатель постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству Олег Лебедев:

— То, что вы этот вопрос поднимаете, очень важно и актуально, особенно для таких древних городов, как Кашин. Будем стараться этот вопрос решать. К сожалению, комплексной программы по обновлению инженерной инфраструктуры на территории нашей области пока нет. И нет не потому, что её не хотят реализовывать, а потому, что на реализацию любой программы нужны средства, а данные программы очень инвестиционно ёмкие. Поэтому первоочередная задача, которую решают и депутаты Законодательного Собрания, и губернатор Тверской области — это повышение доходной части бюджета. И с этой задачей нам удалось справиться. С приходом Игоря Михайловича Рудени наметились очень положительные моменты по увеличению областного бюджета. В первую очередь, это происходит за счёт роста промышленного производства. Только в этом году мы показали рост на 108,2 процента, это больше, чем в среднем по ЦФО. И когда у регионального бюджета появится финансовая возможность для реализации таких программ, то, конечно, мы с удовольствием её поддержим. Но нужно понимать, что, например, для модернизации сетей только в городе Твери нужно два с лишним миллиарда рублей.

Большую надежду депутаты возлагают на федеральный центр.

— Сейчас вопрос о программе по модернизации коммунальных сетей решается в рамках национальных проектов на федеральном уровне, и мы на неё очень надеемся, — отметил Олег Лебедев. — Пока же занимаемся поддержанием текущего состояния инженерной инфраструктуры наших городов и посёлков.

— Все проблемы, о которых сегодня говорили жители Кашина, мне знакомы по моей предвыборной компании, — выразил своё мнение член постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию Алексей Рыкин. — Сегодня я убедился, что работа по напутствиям избирателей действительно ведётся. Люди видят, что мы, депутаты, не говорим лозунги с трибуны, а реально помогаем в решении насущных вопросов.

— Такие встречи с общественностью очень нужны, чтобы узнать, чем живут люди, какие проблемы их волнуют и как депутаты могут им помочь, — подвел итоги визита Юрий Цеберганов. — Законодательное Собрание уже давно практикует такие парламентские выезды в разные муниципальные образования, и они доказали свою эффективность.