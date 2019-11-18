Группа «VИТАМИN B» представит Тверь на телепроекте «Новая Звезда 2020»

В декабре на телеканале "Звезда" начнутся показы Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда 2020». По традиции примут в нем участие и представители из Твери.

Напомним, «Новая Звезда» - это первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие все 85 регионов России!

Что касается нашего региона, то он всегда был богат талантами. С одной стороны это прекрасно, с другой не очень, потому что на конкурс допускают лишь одного участника - певца или группу.

В этом году, на участие в проекте заявилось несколько исполнителей. После кастингов, общения и проб, жюри отобрали лишь самых-самых. Итак, наш регион на «Новой Звезде 2020» будет представлять дуэт «VИТАМИN B», в составе которого - исполнители Илья Быков и его сестра Анастасия.

- Заявку мы подали еще летом. И как солисты, и как дуэт. Второй вариант экспертам приглянулся больше. Дуэтом заинтересовались и мы сразу почувствовали поддержку, - рассказывает Илья Быков. - Позже нас попросили присласть свою авторскую музыку. А потом мы просто ждали результат. Когда узнали, что нас выбрали, радовались как дети.

Илья и Анастасия Быковы: Все участники конкурса очень сильные и талантливые. Так что нам придется побороться! Фото: из архива Ильи Быкова

Также ребята признаются, что в данном телепроекте они принимаем участие в первый раз. Что удивило? Отличная организация и работа профессионалов. На время съемок их обеспечивали проездом, питанием, жильем. Помогали подготовиться, поставить номер, подобрать одежду. Но не только им.

"Сразу скажу, что все участники конкурса очень сильные и талантливые. Так что нам придется побороться", - признается Анастасия.

Съемки программы начались в сентябре. Первые эфиры, где будет решаться вопрос выхода участников в полуфинал, начнутся в декабре. Будем надеяться, что наши земляки пройдут. Но чтобы это точно произошло Илью и Настю надо обязательно поддержать!

Кстати, проект «Новая Звезда» как раз и отличается тем, что победителей выбирают не только жюри, но и зрители. Так что много будет зависеть и от нас вами!