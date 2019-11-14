Требуются красивые, стройные, высокие: В Твери начинаются кастинги на "Мисс Тверь 2020"

Конкурс красоты "Мисс Тверь" - это то мероприятие, что официально в нашем городе открывает весну. Проверено давно. А потому этого события в Твери ждут и поклонники красоты и, конечно, сами участницы.

Правда, кто войдет в список тех самых участниц, не разглашается до последнего. И причин этому много. Первая - сначала надо прийти на кастинг. Вторая - соответствовать всем необходимым требованиям. И, наконец, третья - пройти все испытания подготовки к конкурсу, а это серьезная работа, требующая от девушек и сил, и терпения и настойчивости.

И если до самого шоу времени еще достаточно, то подготовка к нему уже началась. Напомним, в этому году конкурс красоты пройдет в 31-ый раз, и в 6-ой раз под руководством директора Евгении Акмаевой.

А вдруг именно ты станешь королевой?Фото: Ирина ТАРАСОВА

18, 25 ноября и 7 декабря в Твери пройдут кастинги на участие в конкурсе красоты. И запись на них уже началась. Запись на кастинг по телефону: 75-19-19.

Итак, какие же требования для участниц? Их немного, и вот уже который год они остаются неизменными.

- Возраст - от 16 до 25 лет,

- Рост - от 170 см,

- Быть не замужем.

- Если все наши условия тебе подходят, то скорее расскажи нам о себе! - приглашает директор конкурса Евгения Акмаева и отмечает, - "Мисс Тверь" - это уникальный проект, который ежегодно проходит на территории нашего города, где каждая девушка может проявить и показать себя, реализовать свои идеи. Не упусти свой шанс! А вдруг именно ты и есть будущая королева красоты?!

Для тех, кто до этого не следил за тверским конкурсом красоты, напомним, что это отличный стартап для юной красавицы. Финалистки конкурса становятся востребованными моделями в Твери и Тверской области, а также получают возможность участвовать во всех модных мероприятиях на всей территории России и за рубежом.

Один из последних примеров - "Мисс Тверь 2019" стала 19-летняя студентка-лингвист Полина Шкваркина. Девушка учится в ТвГУ, изучает немецкий и английский языки. Девушка стала успешной моделью и не раз представляла Тверь на высоких показах.