2019-11-09T19:00:10+03:00
Дом. Семья

Рекордный размер: Жительница Твери удивила соцсети фото с гигантскими улитками

У одних эти огромные ахатины вызывают отвращение, у других - восхищение
Алина ПЕТРОВА
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Гигантские ахатины - в форме сердечка. Фото: страница героя публикации в соцсетиГигантские ахатины - в форме сердечка. Фото: страница героя публикации в соцсети
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«Хороши, черти!» - комментируют пользователи соцсетей фотографии Екатерины Михайловой. На фото две африканских ахатины - улитки гигантских размеров. Им хоть более полгода - а они уже под двадцать сантиметров.

В природе раковины этих эти улиток редко превышают 10 сантиметров. Так что у Екатерины выросли прям гиганты!

«А то!» - отвечает она комментаторам. Своих улиток любит. Правильно кормит - растительной пищей и комплексом витаминов для правильного формирования раковин.

Вообще, признается, любит необычную живность. В питомцах в неё ещё несколько улиток, но они поменьше.

Белку и Стрелку - так Екатерина назвала своих ахатин - она приобрела по интернету у заводчицы ахатин. Были месяц отроду, совсем маленькие. Родились 12 апреля - в День космонавтики, отсюда и имена «космические». Хотела их перезвать, да потом передумала.

При правильном питании и заботе ахатины быстро пошли в рост и уже через полгода переросли своих родителей. Так что сейчас Екатерина выставляет фото колоритных улиточек в соцсетях. Понятно, в Твери они не единственные такого вида. А вот размера - здесь можно поспорить... в Книгу рекордов питомцев заявлять пока не планирует. Да и притормозили уже улитки в росте.

В отличие от пользователей соцсетей, родные и соседи, а так же коллеги по работе (Екатерина работает продавцом) к огромным улиткам относятся очень настороженно.

-Говорят, в руки ни за что не возьмут! - делится обладательница гигантских улиток.

А вам как такие домашние животные?

СПРАВКА «КП»

Гигантская африканская улитка ахатина – крупнейший сухопутный моллюск. Длина раковины взрослой улитки обычно не превышает 5—10 см, хотя известны отдельные экземпляры длиной более 20 см. Раковина коническая, чаще всего бывает закручена против часовой стрелки, хотя встречается и обратное направление. У старых ахатин раковина имеет от 7 до 9 витков. При правильном уходе эти улитки могут прожить до шести лет.

Вот такой гигант. Фото: страница героя публикации в соусети

Вот такой гигант. Фото: страница героя публикации в соусети

Ахатины питаются растительной пищей. Фото: страница героя публикации в соцсети

Ахатины питаются растительной пищей. Фото: страница героя публикации в соцсети

Екатерина с питомцем. Фото: страница героя публикации в соцсети

Екатерина с питомцем. Фото: страница героя публикации в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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