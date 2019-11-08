Афиша с 8 по 12 ноября в Твери: детское кино, королевство забытых игрушек и виртуозный джаз

Ноябрь - не повод хандрить. А скорее - повод разгонять хандру всеми возможными способами. Например, пойти смотреть кино.. Почему бы нет? Ведь именно в эти выходные пройдет кинофестиваль юных режиссеров "Молодым - дорогу". Только в первый день зрители увидят порядка 50 короткометражек...

Или, второй вариант, пойти побеседовать с умным человеком. Таким, например, как Юрий Норштейн.

Или.. Впрочем, выбирать вам.

ФЕСТИВАЛИ

«Молодым - дорогу»

Областной фестиваль детского и юношеского кино «Молодым - дорогу» - это ежегодное мероприятие, которое объединяет участников детских видеостудий Тверской области. Это не только конкурсная, но и образовательная площадка, созданная для обмена опытом и творческими идеями. В рамках фестиваля члены жюри проведут мастер-классы по сценарному и режиссерскому мастерству, участники фестиваля узнают о современных тенденциях в аудиовизуальных искусствах.

Открытие фестиваля и конкурсный показ фильмов пройдут 8 ноября. Мастер-классы, просмотр внеконкурсной программы и награждение победителей запланированы на 9 ноября.

В жюри - ведущие специалисты кино и видеотворчества Тверской области: искусствовед, кинокритик, руководитель киноклуба «Начало» Виктор Бабковский, директор «Тверьгосфильмофонда», кинокритик, режиссер-сценарист Иван Демидов, журналист «Радио «Россия-1» Евгений Петренко, директор Союза поддержки культуры и туризма Виктор Маренко, киновед, сценарист Людмила Бабковская.

Тверской областной Дом народного творчества

8 и 9 ноября, с 10.00.

Вход свободный.

Вход на фестиваль свободный. Фото: из архива ТОДНТ

ТЕАТР

Премьера. «Вафельное сердце»

В Тверском театре юного зрителя готовятся представить зрителю новый спектакль. С 13 по 16 ноября гости театра увидят премьеру спектакля «Вафельное сердце».

О чем он? Если одним словом, то о дружбе. «Вафельное сердце» - дебют молодой норвежской писательницы Марии Парр, которую критики дружно называют новой Астрид Линдгрен. Книга уже вышла в Швеции, Франции, Польше, Германии и Нидерландах, где получила премию «Серебряный грифель».

В год из жизни двух маленьких жителей бухты Щепки-Матильды - девятилетнего Трилле, от лица которого ведется повествование, и его соседки и одноклассницы Лены - вмещается немыслимо много событий и приключений, забавных, трогательных, опасных... Идиллическая жизнь не разрушается драматическими обстоятельствами. Но дружба, конечно же, оказывается сильнее! Пьеса представлена агентствами «Независимый театральный проект» (Москва) и «Хаген Эйдженси» (Осло).

ТЮЗ, С 13 ноября

Премьера уже скоро! Фото: из архива ТЮЗа

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

8 ноября в 18:30 - Концертная программа «Юмор и улыбка в классике». Струнный квинтет «Ad Libitum» Тверской филармонии в составе: Ирина Евдокимова (скрипка), Елена Барменкова (скрипка), Наталья Лазыкина (альт), Александра Селиверстова (виолончель), Сергей Гутник (контрабас). Чтец и ведущий - член Союза композиторов России Сергей Левин. В программе: рассказы о композиторах Марии Пустовит, произведения И.С. Баха, Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шопена, Ф. Мендельсона, С. Рахманинова.

10 ноября в 12:00 - Музыкальный спектакль «Королевство забытых игрушек». Камерный музыкальный театр «Эль Арт». Пьеса, постановка и сценография - Э. Шумилова. В программе: произведения Моцарта, Чайковского, Брамса, Кисилевского в джазовой обработке.

14 ноября в 18:30 - Концерт камерной музыки «Баян и кларнет в XXI веке». Выступят лауреаты международных конкурсов Иосиф Пуриц (баян), Михаил Меринг (кларнет). В программе: П. Чайковский, Увертюра к балету «Щелкунчик»; А. Шнитке, Сюита в старинном стиле; С. Прокофьев, «10 пьес из Ромео и Джульетты»; А. Пьяццолла, «Кафе 1930» и «Night Club 1960» и др.

Джаз от Грегори Бойда

Впервые в Твери у слушателей появится уникальная возможность услышать необычную музыку мирового класса от искреннего, харизматичного и талантливого музыканта Грегори Бойда.

Грегори Бойд - американский барабанщик и вокалист, родом из Нового Орлеана. Его голос покоряет зрителя с первой ноты харизмой Кэба Кэлоувея, душевностью Эла Грина и музыкальностью Джимми Хендрикса. Он исполняет авторские хиты, написанные в лучших традициях афро-американского джаза, фанка, блюза и соула, и добрую старую классику американского джаза, он меняет манеру пения несколько раз за композицию, он дает ощущение свободной импровизации, он общается со зрителями и приглашает каждого стать соавтором его музыки и пропеть душевные песни всем залом, он - это виртуозная вокальная техника и необъятная харизма - всё это Грегори Бойд.

В составе квартета Грегори Бойда: Владимир Нестеренко (клавиши), Арк Овруцкий (контрабас), Джером Гиллеспи (барабаны)/

ДК «Металлист»

9 ноября в 18:00.

Приобрести билеты можно в кассе ДК, тел. (4822) 51-91-89, на сайте kassir.ru или на koncerttver.ru.

ВЫСТАВКА

«Царская Русь на императорской сцене»

В Тверском императорском дворце открылась выставка исторических костюмов из коллекции Александринского театра. В Тверь привезли эскизы, костюмы и реквизит из легендарных спектаклей XIX-XX веков, посвященных истории допетровской Руси.

Посетители получают уникальную возможность первыми познакомиться с серией никогда ранее не выставлявшихся эскизов выдающихся театральных художников, которые исторически точно воссоздавали покрой и детали отделки облачения царей и бояр.

Привлекают внимание облачения, которые послужили для создания образов Ивана Грозного, Бориса Годунова и царя Федора. Дополняют экспозицию уникальные фотографии из спектаклей. (6+)

Тверской императорский дворец

По 23 декабря.

Открытие выставки состоялось 4 ноября. Фото: Вконтакте, из группы "Тверская областная картинная галерея"

ВСТРЕЧИ

О творчестве с Юрием Норштейном

Всех желающих приглашают на творческую встречу со всемирно известным режиссером, художником, создателем мультфильма «Ежик в тумане» Юрием Норштейном. Замечательный собеседник, он расскажет не только о мультипликации сегодня, но и творчестве и его проблемах как таковом.

Улица Желябова, 28

8 ноября в 18:00.

Вход свободный.