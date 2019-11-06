Тверская "Комсомолка" помогла музыканту и разведчику сделать предложение любимой девушке

Ноябрь, вопреки погоде, - это всё-таки время любви. Не столько романтичной, сколько осознанной, выдержанной и способной на красивые поступки.

Это подтвердил и недавний звонок из... армиии.

- Ирина, «Комсомольская правда» может мне помочь? Я тут собрался делать предложение своей любимой девушке Марии. Кольцо уже заказал, ресторан выбрал, но этого мало. Хочу сделать что-то необычное, чтобы запомнилось навсегда. Вы не могли бы позвать ее замуж от моего лица прямо в радиоэфире?

Посомневавшись пару секунд (пока обдумывала возможные варианты), соглашаюсь. Как не согласиться, если об Алексее Гулевском (а это был именно он) мы писали уже не раз.

Сразу после школы парень из Андреаполя переехал в Тверь, чтобы исполнить свою мечту - стать диджеем. Поступил в колледж и пошел с амбициозными планами в клуб. Уверенность в себе, желание реализовать мечту сделали свое дело. Парня отметили за смелость и дали шанс. Уже через год он проводил яркие вечеринки. Еще спустя время организовывал пенные вечеринки на 6000 человек. Параллельно писал клубную музыку. А потом вдруг резко всё бросил и ушел служить в армию. Алексея взяли в разведку. После срочной службы он подписал контракт и остался в армии. Говорит, что гулять можно лет до 22-х, а потом уже надо начинать серьезную жизнь. И важное место в ней отводится семье.

Мария И Алексей уже подали заявление в загс. Фото: из архива Алексея Гулевского

Предложение так предложение... И вот мы с корреспондентом и радиоведущей Викторией Тушковой уже вещаем на радио о добром и позитивном. Потом рассказываем о судьбе тверского парня Леши Гулевского. И, наконец, задаем тот самый вопрос, ради чего все и затевалось: «Ну что, Маша, выйдешь замуж за Алексея?..»

О реакции счастливицы Марии мы узнали несколько дней спустя.

- Ирина и вся «Комсомолка», спасибо вам большое. Вы лучшие! - рассказал Алексей уже после того, как всё свершилось. - Я планировал записать предложение на видео, но всё оказалось так волнительно, что я растерялся. В итоге эта история получилась очень личной и только нашей с ней. Сказала ли она «да»? А как же! Увидев ваше «предложение», где было столько эмоций, жизни и юмора, Маша, конечно, не смогла мне отказать.

Уже на следующий день молодые поменяли свои статусы Вконтакте на «Ты - половина меня, моей души и моего сердца» и пошли подавать заявление в загс.

Свадьба Алексея и Марии Гулевских состоится 22 ноября. В качестве гостей на ней планируют быть и известные диджеи. Ну, а мы желаем ребятам счастья!

Скоро свадьба! Фото: из архива Алексея Гулевского

Ирина Тарасова и Виктория Тушкова - Желаем ребятам счастья! Фото: Ольга Иванова