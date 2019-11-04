Минстрой России: Тверь отстаёт по развитию общегородского пространства

Минстрой России опубликовал первый в стране индекс качества городской среды. Исследование вышло очень масштабным, в нём приняли участие 1114 городов России, в том числе Тверь и райцентры Тверской области.

Для большей объективности исследования города были разделены на группы по размеру населения и климатическим зонам. Тверь попала в группу крупных городов, находящихся в условно комфортном климате.

Методика оценки качества городской среды включала изучение 36 индикаторов: качества и благоустроенности жилого фонда, доступности остановок общественного транспорта, доли активно действующих объектов культурного наследия, освещённости города, доступности и количества предоставляемых горожанам услуг, состояния зелёных территорий, количества объектов культуры и других.

С помощью индикаторов исследовалось шесть типов городского пространства: жильё и прилегающие пространства, улично-дорожная сеть, озеленённые пространства, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура и общегородское пространство.

Каждый из индикаторов оценивался по десятибалльной шкале. Сумма значений и показывала индекс качества городской среды в конкретном городе. Максимально город мог набрать 360 баллов. Города, набравшие более 180 баллов, причислены исследователями к городам с благоприятной средой.

В ТВЕРИ СРЕДА БЛАГОПРИЯТНАЯ

Столица Верхневолжья набрала в своей группе 197 баллов, оказавшись на 17-м месте среди 59 похожих городов. Такое же количество баллов заработали ещё два наших одногруппника - Липецк и Кострома.

Лидерами группы крупных городов, находящихся в условно комфортном климате, стали Сочи (219), Грозный (218) и Тула (217). Аутсайдерами - Чита (147), Архангельск (150) и Улан-Удэ (153).

Кстати, как отмечают в минстрое, данное исследование рейтингом не является. По словам зампредседателя Правительства РФ Виталия Мутко, которые цитирует сайт министерства, индекс является руководством к действию, показывающим, какими территориями и проблемами в городе необходимо заниматься.

В отношении Твери исследование говорит о том, что городу необходимо подтянуть показатели, относящиеся к общегородскому пространству, здесь мы не добрали до половины возможного количества баллов. По остальным пяти типам городского пространства Тверь набрала больше половины из возможного количества баллов. Лучше всего, согласно исследованию, дела у нас обстоят с жильём и улично-дорожной сетью.

РАЙЦЕНТРЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Двенадцать райцентров Тверской области в исследование не попали. Это Лесное, Максатиха, Молоково, Пено, Рамешки, Оленино, Сандово, Селижарово, Спирово, Сонково, Торопец и Фирово.

Среди остальных безусловными лидерами являются три города: Конаково и Старица, набравшие по 191 баллу, а также Удомля со 190 баллами. Эти города - единственные (не считая Твери), которые, по данным исследования, могут называться городами с благоприятной средой.

В Конаково не лучшим образом дела обстоят с общественно-деловой и досуговой инфраструктурой. В Старице до средней нормы не дотягивают дороги и общественно-деловая инфраструктура. А в Удомле хуже всего ситуация с зелёными зонами и социально-досуговой инфраструктурой. В остальном в этих городах ситуация, согласно исследованию, нормальная.

Меньше всего набрали Белый (144 балла), Кувшиново (145 баллов) и, как ни удивительно, город Воинской славы Ржев (145 баллов).

Белый до нормы не дотягивает ни по одному из типов городского пространства. В Кувшиново едва-едва до средних значений дотянули жильё и озеленение, а в Ржеве неплохо отметилась лишь улично-дорожная сеть.