С молитвой и оркестром: В Твери на Казанскую прошел крестный ход

Говорят, дождь на начало любого дела - это хороший знак... Как бы там ни было, а 4 ноября ровно в 11:00, когда из стен Воскресенского кафедрального собора вышли верующие, с неба щедро полило...

Праздник Казанской иконы Божьей Матери еще называют праздником единения, ведь он связывает в себе историческую, государственную и религиозную составляющие. А значит, объединяет и весь народ. Это было заметно и по крестному ходу, который в этом году прошел по улицам Твери в 15-й раз.

К Староволжскому мосту яркая колонна, впереди которой шли дети, казаки, а за ними военный оркестр, подошла к 11:40. Здесь её уже ждали паломники, которые смогли присоединиться к верующим. Причем у каждого из них была своя причина. Кто-то пришел, чтобы во время крестного хода помолиться за родных, а кто-то найти ответы на свои сложные жизненные вопросы... И что самое удивительное - люди делились этим друг с другом.

Маршрут крестного хода проходил по Староволжскому мостуФото: Ирина ТАРАСОВА

Традиционно главной святыней крестного хода является большая икона Казанской Божьей Матери. История намоленной святыни, по словам протоиерея Сергия Дмитриева, интересна.

- Почитаемый образ Казанской (Волынской) Божьей Матери ранее пребывал в Успенской церкви Твери на Волынском кладбище до ее разрушения. Перед закрытием храма весной 1964 года икону передали в церковь «Белая Троица». Там она находилась до 4 ноября 2005 года, когда ее крестным ходом вернули, словно в родной дом, в храм преподобного Серафима Саровского, построенный недалеко от того места, где прежде находилась церковь Успения Пресвятой Богородицы. Это был первый крестный ход, ставший впоследствии традиционным.

Несмотря на быстрый шаг участников крестного хода, большую икону несли аккуратно. Где-то впереди маршевую музыку играл военный оркестр, однако, казалось, митрополит Савва, который также принял участие в шествии, пребывал в особом молитвенном состоянии.

Неожиданно на перекрестке улицы Советской и Волжского проезда, рядом со Спасом Златоверхим, он дал знак остановиться. В рядах военных пронеслось: «Смир-р-р-но!» Церковный хор запел: «Святая Богородица, храни нас...» Владыка же не спеша окропил людей, дорогу, и только потом шествие двинулось дальше.

Завершился крестный ход по традиции в храме преподобного Серафима Саровского, где верующие смогли помолиться, пообщаться, а затем и угоститься праздничным чаем с пирожками.

Главной святыней Крестного хода вот уже много лет является Казанская икона Божьей МатериФото: Ирина ТАРАСОВА

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА

Праздник Казанской иконы Божией Матери символизирует память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году.

Согласно преданию, трехдневный пост и усердная молитва пред Казанской иконой Божией Матери приклонили Господа на милость. В осажденном Кремле находился в то время в плену прибывший из Греции, тяжело больной от потрясений и переживаний, архиепископ Элассонский Арсений (впоследствии архиепископ Суздальский; † 1626; 13 апреля). Ночью келлия святителя Арсения вдруг озарилась Божественным светом, он увидел Преподобного Сергия Радонежского, который сказал: «Арсений, наши молитвы услышаны; предстательством Богородицы суд Божий об Отечестве преклонен на милость; заутра Москва будет в руках осаждающих и Россия спасена».

Как бы в подтверждение истинности пророчества архиепископ получил исцеление от болезни. Святитель послал известие об этом радостном событии русским воинам. На следующий день, 22 октября 1612 года, русские войска, воодушевленные видением, одержали крупную победу и взяли Китай-город, а через 2 дня – Кремль.

Крестный ход на "Казанскую" в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

Крестный ход на "Казанскую" в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

Крестный ход на "Казанскую" в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

В крестном ходу принял участие Митрополит тверской и Кашинский СавваФото: Ирина ТАРАСОВА

Крестный ход на "Казанскую" в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

Крестный ход на "Казанскую" в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

Крестный ход на "Казанскую" в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

Крестный ход на "Казанскую" в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

Крестный ход на "Казанскую" в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

Крестный ход на "Казанскую" в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

Крестный ход на "Казанскую" в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

Крестный ход на "Казанскую" в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

Крестный ход по традиции двинулся в сторону храма преподобного Серафима СаровскогоФото: Ирина ТАРАСОВА