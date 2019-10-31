2019-10-31T17:25:40+03:00
Общество

И хоть ноябрь на пороге, от сырости промокли ноги

Начало недели в Твери ожидается дождливым и тёплым
Виктория ТУШКОВА
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То дождь со снегом, то снег с дождём - осень, ноябрь.То дождь со снегом, то снег с дождём - осень, ноябрь.Фото: Алексей ФОКИН
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Если вы не послушались прогнозов и не поменяли резину в прошлые выходные, у вас есть ещё один шанс. Ноябрьские праздничные дни пройдут в плюсе. Но не без осадков.

- Один за одним к нам идут циклоны из Северной Атлантики. Атмосферное давление будет падать и ко вторнику составит всего 733 миллиметра ртутного столба, - рассказывает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Температура растёт: в субботу +3 днём и -1...2 ночью, а с воскресенья и дневные, и ночные температуры переходят в плюс. В понедельник днём +8, а во вторник, возможно, даже +11. Осадки разной интенсивности стоит ожидать каждый день. Ветер поменяет направление на южное и усилится. Самым тёплым, но и самым непогожим, ветреным и дождливым станет вторник.

Прощаясь с октябрём, можно отметить, что он был почти на 3 градуса теплее климатической нормы, а осадков выпало 130% от ожидаемого. Каким станет ноябрь, пока сложно сказать, но начало его пахнуть накрахмаленной морозной свежестью уж точно не будет - оттепель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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