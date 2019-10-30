В Твери молились о репрессированных и пытались простить палачей

30 октября принёс в Тверь холод, пронизывающий ветер и первый снег. Однако несмотря на это, запланированная акция "Молитва памяти" не сорвалась.

"Приходите, дорогие, сегодня. Да, в морозный пасмурный день это потребует усилий. Но это благородно, это нас приподнимает над нашей обыденностью и суетой, в которой мы живём подчас, как не бывшие и не желающие быть собой настоящими", - напишет утром руководитель федерального медиапроекта "СТОЛ", организатор "Молитвы памяти" в Тверской области Андрей Васенёв.

И люди пришли. По велению души и сердца...

"Молитва памяти" в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

У Вознесенского собора Твери акция памяти началась с молитвы, после которой священник Сергей Шерстобитов обратился со словами, которыми были понятны всем:

- Что такое народ без памяти? Иваны, не помнящие родства... А потому очень радостно, что сегодня на эту акцию вы пришли, чтобы помянуть людей, пострадавших в те годы. Мы должны помнить об этих именах. Это наша история.

Порой голос священника пропадал в ревущем ветре и сигналах проезжающих машин, но зато это рождало ощущение сопричастности - с людьми, с городом, с природой.

"Молитва памяти" в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

- Сколько лет я принимаю участие в этой акции и каждый раз такая суровая погода: то дождь, то снег... Как будто сама природа плачет по тем людям, кто до сих пор не оплакан всеми нами, - делится со мной член малого Свято-Мариинского православного братства Твери Мария Лавренова. - В нашем братстве я занимаюсь темой памяти и беспамятства в истории 20 века.. И мне кажется, что все те, кто был незаконно репрессирован, так и не нашли ещё свою тихую гавань... Вот поразительный эпизод: у нас в Твери есть клуб "Достоинство", куда входят дети жертв политических репрессий. Вот ты с ними общаешься на разные темы и ничего, но как только речь заходит об их родителях, то у них моментально поток слёз, который не остановить. Столько лет прошло, а их до сих пор не отпустило. А всё именно потому, что их родители и другие жертвы до сих не оплаканы. И вот они плачут этими потоками слёз за всех нас...

После этих слов впервые оглядываюсь. Меня окружают молодые ребята и девушки, пожилые люди и люди средних лет. У каждого их них в семьях наверняка хранятся разные истории и воспоминания и о тех годах, и о трагедиях, через которые пришлось пройти. А кому-то и не выйти.

Замечаю в сторонке женщину... В руках она зажимает две белые бумажки с именами... Подхожу, интересуюсь.

- Я принесла имена своего дедушки и его родного брата. Оба они были священниками, - знакомимся с Татьяной Толмачевой. - Один служил в храме в Торжке, другой в селе Ильинском под Тверью. Дедушку расстреляли на Крещение в 1938 году, его брата чуть позже в тюрьме 1 сентября... Я долго думала, прийти ли сюда, рассказать о них. Но мне сказали родные: кто если не ты.. И вот я здесь.

В акции, которая проходила в Твери до вечера, приняли участие священники, актеры, журналисты... Кто-то читал имена репрессированных из Книги памяти, кто-то рассказывал свои жизненные истории, кто-то даже исполнил духовные стихи.

- Главная цель "Молитвы памяти" - пережить общее единение и сказать Богу, что мы думаем и переживаем об этом, что мы хотим простить виновных и самим испросить прощение, чтобы потом начать жить по-божески, по-человечески, - об этом говорили все участники акции и объясняли. - Невозможно начать счастливую жизнь без оплакивания тех жертв. А они этого ждут...

Татьяна Толмачева пришла прочитать имена своих репрессированных родственниковФото: Ирина ТАРАСОВА

Записки с именами родныхФото: Ирина ТАРАСОВА

Её дедушку и его брата растреляли в 1938 годуФото: Ирина ТАРАСОВА

"Молитва памяти" в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

Началась акция с общей молитвыФото: Ирина ТАРАСОВА

"Молитва памяти" в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

"Молитва памяти" в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

"Молитва памяти" в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

"Молитва памяти" в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

"Молитва памяти" в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

"Молитва памяти" в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

"Молитва памяти" в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА

"Молитва памяти" в ТвериФото: Ирина ТАРАСОВА