Библиотекари Твери недовольны возрастными маркировками литературы

Кто решает, какие книги читать детям? Школа, родители? Конечно. Но ещё - закон. С 1 сентября 2012 года в России именно законодательство регулирует, какие книги окультуривают подрастающее поколение, а какие ему вредят. Это Федеральный закон от 29.12.2010 № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Сегодня, 29 октября 2019, года перечень вредной для детей информации был расширен поправками в закон. В отношении книг это информация, «содержащая описание сексуального насилия». Книги с описаниями таких сцен библиотеки теперь могут выдавать лишь людям, достигшим совершеннолетия.

Несмотря на необходимость ограждать нежную психику детей от порнографической и иной травмирующей информации, далеко не во всех своих частях Федеральный закон № 436 воспринимается людьми, работающими с литературой, как полезный и рациональный. Среди прочего документ чётко разграничивает возрастные группы, в рамках которых можно читать ту или иную книгу: 0+ (дети, не достигшие возраста 6 лет), 6+ (от 6 до 12 лет), 12+ (от 12 до 16 лет) и наконец взрослая категория 18+, куда попадают книги, вообще не подходящие для детского и подросткового чтения.

Каждый издатель обязывается ставить на выпускаемые им книги соответствующий штамп. Каждой библиотеке предписывается выдавать литературу в строгом соответствии с возрастом читателя.

Но что делать, если школьная программа предписывает книгу прочесть, а на ней стоит неподходящая возрастная отметка? Или как определить, к какой категории относится сказка «Колобок», если книга выпущена давно, в ещё «домаркировочный» период? Это остаётся на совести библиотекарей. Колобка-то, на минуточку, съели! Сиди и думай: психике ребёнка какого возраста сей факт точно не навредит?

- Случается всякое. Взять, например, «Отверженных» Гюго. Это классика, она не подлежит маркировке, но некоторые издатели, дабы «подстелить соломки», всё-таки маркируют и эти книги. В итоге детям задают прочитать про «Козетту»*, а возрастной ценз не позволяет! - рассказала «КП»-Тверь» заведующая отделом комплектования библиотечного фонда Тверской городской библиотеки имени Герцена Лариса Колонскова.

Что делать библиотекарю в такой ситуации? Многие решают пойти навстречу юному читателю, всё-таки школьная программа - достойное оправдание. Но это не перестаёт быть нарушением.

Лариса Колонскова строго следует требованиям закона, но, как и её коллеги, считает неудобными некоторые из них.Фото: Виктория ТУШКОВА

- У нас такого не было, но коллеги из других библиотек рассказывали, что к ним приходили разозлённые родители детей, которым выдали книгу «не по возрасту», - продолжает Лариса Колонскова. - Да и какая вообще в детской литературе может быть строгая градация, если брать именно детские книги? Дети развиваются по-разному. Кто-то в пять лет читает уже что-то более серьёзное, чем «Курочка Ряба». Случается, приходят мамы читающих детей и просят выдать ребятам книги для более старшей группы под родительскую ответственность. И это вроде бы хорошо: родители развивают ребёнка, но закон, опять же, нарушен.

Конечно, сообразительные родители находят лазейки. Особенно это бывает необходимо в отношении литературы 18+, которую сегодня предписывает прочесть школьная программа.

- Во многих школах берут как для обязательной программы, так и для внеклассного чтения Набокова. Его можно не маркировать, но практически все издатели маркируют некоторые его произведения в обязательном порядке. Мы, конечно, не можем выдать такую книгу 17-летнему школьнику, - говорит Лариса Колонскова. - Но, если в библиотеку придёт кто-то из его родителей и возьмёт книгу на свой абонемент, это будет вполне законно.

В библиотеке имени Герцена каждый желающий может ознакомиться с правилами выдачи книг по возрасту.Фото: Виктория ТУШКОВА

Кстати, в этом году группа депутатов Государственной Думы предложила строгую возрастную градацию для литературы отменить. И оставить лишь один жёсткий ценз: 18+. То есть отделить литературу, не подходящую для детей и подростков вообще. А остальную разрешить для чтения в любом возрасте с учётом рекомендательных маркировок: «для семейного просмотра» и «для дошкольников». Но пока это предложение является лишь законопроектом, который в октябре 2019 года был подготовлен к первому чтению. Что касается библиотекарей, то они считают, что такой подход был бы гораздо более логичным и удобным для всех.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Библиотеки Твери предлагают книги нуждающимся

Как рассказали «КП-Тверь» в библиотеке № 2 имени Салтыкова-Щедрина, в её фондах есть много дублирующих друг друга книг. Фактически библиотеке они не нужны, некоторые уже доживают свой срок. Но вместо того чтобы избавляться от книг, работники библиотеки хотят подарить им новую жизнь и дать возможность принести пользу людям, в этом нуждающимся. Например, отправить в какое-нибудь социальное учреждение. Но желающих почему-то пока нет.

- Мы звонили в дом престарелых. Бабушкам и дедушкам книги наверняка пригодятся. Но нам сказали, что у них книг более чем достаточно, - говорят в библиотеке.

В то же время библиотечные фонды сегодня и сами пополняются новыми изданиями не так активно, как хотелось бы. Но в этом очень помогают читатели, отдавая в дар любимой библиотеке прочитанные ими книги.

* Эфрази «Козетта» Фошлеван - главная героиня романа «Отверженные», написанного в 1862 году Виктором Гюго. Её имя стало символом детей-мучеников Франции, эксплуатируемых взрослыми.

Для каждой возрастной группы свои стеллажи.Фото: Виктория ТУШКОВА