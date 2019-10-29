2019-10-29T18:37:43+03:00
Общество

Власти Твери готовят к зиме городские дороги

Уже на этой неделе в областной столице выпадет снег
Алина ПЕТРОВА
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Техника к зиме готова. Фото: пресс-служба администрации ТвериТехника к зиме готова. Фото: пресс-служба администрации Твери
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В настоящее время снегоуборочная и другая специализированная техника МУП «ЖЭК» проходит финальную подготовку и проверку перед зимним сезоном. Об этом сообщают в пресс-службе горадминистрации.

В ежедневном режиме проводится заготовка противогололёдных реагентов.

Прошла профилактический ремонт и готова к использованию артезианская скважина в Московском районе Твери – соляной раствор, добываемый оттуда, начиная с 2017 года используется для обработки дорог при температуре минус 10 градусов и выше.

Производительность скважины – 216 кубометров в сутки. Приведены в готовность к приёму снега специализированные полигоны.

Этой зимой, как обычно, для этих целей будут использоваться участки на улице Паши Савельевой и в Боровлёво общей площадью более 70 тысяч квадратных метров и вместимостью свыше 600 тысяч тонн снега. Ручную уборку и посыпку улиц Твери традиционно будут производить дворники МУП «ЖЭК», сейчас их штат на предприятии составляет 144 человека. Они будут убирать улично-дорожную сеть – тротуары, подходы к остановкам и пешеходным переходам.

Обновлён необходимый дворницкий инвентарь. Напомним, что уборка снега во дворах – это зона ответственности управляющих организаций, с которыми также проводится работа по поводу необходимости особого внимания к состоянию прилегающих к домам территорий в зимний период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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