«Жизель» в Твери: Балет о любви, которая оказалась сильнее смерти

Московский балет в Твери - событие нечастое, а потому желанное вдвойне. Тем более что на этот раз показывали романтическую, но трагическую историю о девушке Жизель, для которой любовь оказалась ценнее ее собственной жизни.

22 октября в ДК «Пролетарка» собралась особая публика. Молодые семьи с детьми, пожилые парочки, держащиеся за руки. Замечена среди гостей была и сестра Михаила Круга Ольга Медведева с ярко-красными розами. Вообще цветов в этот вечер было пусть и немного, но они были символичными: белоснежные лилии, как сами балерины, и красные розы, как признание в любви к их сложному искусству.

В этот день на сцене «Пролетарки» Московский государственный театр «Русский балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева представлял спектакль классического балета «Жизель». Главной интригой было не только то, что «Русский балет» этим спектаклем открывал свою гастрольную деятельность в Твери, но и то, что партию Жизели исполнит Валерия Васильева, которая в 2019 году получила награду Правительства Москвы «Лучшая балерина года», а ее партнером (возлюбленным Жизели) станет заслуженный артист России Антон Гейкер.

Прекрасные декорации, костюмы, свет, грация танцоров... Впечатляло всё...

Прекрасные декорации, костюмы, свет, грация танцоров... Впечатляло всё... Фото: с сайта russballet.ru

Чистая история о любви, самоотдаче и хрупкости человеческой души перед испытаниями оказалась настолько близка тверскому зрителю, что артистов долго не отпускали со сцены после представления аплодисментами.

- Я была на балете первый раз, - призналась студентка Светлана. - С первых сцен поняла одно: что это гораздо лучше, чем по телевизору. А к финалу уже считала себя практически поклонником этого искусства. Уверена, что пойду снова.

- Прима-балерина была прекрасна. Но, признаюсь, особенно меня впечатлили массовые сцены. Это было настолько великолепно, что дух захватывало. Наверное, в этот вечер я отбила все ладошки! Браво! - эмоционально поделилась тверичанка Екатерина. И с ней были согласны в этот вечер все те, кому посчастливилось побывать на представлении.

Зрителей особенно впечатлили массовые сцены. Фото: с сайта russballet.ru

ВАЖНО

Театр начал свою историю в 1984 году с небольшого ансамбля «Молодой балет» под руководством Вячеслава Гордеева. Сейчас «Русский балет» - один из лучших балетных театров страны.

Премьера балета «Жизель» в театре «Русский балет» в постановке В. Гордеева состоялась в 1991 году. Шедевр эпохи романтизма стал украшением репертуара театра.