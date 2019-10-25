Как в Твери дороги приспособлены для людей с ограниченными возможностями проверили чиновники и депутат

На проверку представители горадминистации вышли совместно с депутатом гордумы Светланой Козловой.

Инспектировали качество ремонта дорог с точки зрения обеспечения доступной среды. По мнению депутата, подрядные организации, участвующие в ремонтной кампании, не всегда уделяют этому вопросу должное внимание.

В настоящее время работы по ремонту улично-дорожной сети Твери в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» находятся на завершающей стадии. Уже полностью выполнены работы на 19 из 27 объектов.

Ведется приемка, в случае выявления недостатков подрядчики переделывают некачественно выполненные объемы работ за свой счет.

Беляковский переулок стал одной из точек, где побывала комиссия в составе заместителя Главы Администрации города Дмитрия Арестова, начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергея Романова и депутата ТГД Светланы Козловой.

Объект имеет особую специфику, поскольку находится в непосредственной близости к городской больнице №1. Здесь выполнению задачи по обеспечению доступной среды для маломобильных групп населения уделяется особое внимание. По итогам осмотра участка Светлана Козлова высказала свое мнение.

– Поскольку объект еще не завершен, трудно судить, насколько качественно здесь выполнены съезды. Пока могу сказать, что ремонт в части доступной среды выполнен хорошо. Но, естественно, сюда нужно будет приехать еще раз в рамках приемки. Еще один объект, на котором побывали представители муниципальной власти, – улица Дементьева. Здесь работы уже завершены.

Светлана Козлова высказала ряд замечаний, которые будут использованы в работе. В частности, высота одного из съездов позволяет проехать электрической инвалидной коляске, а вот для обычной – это уже препятствие.

Необходимо отметить, что в настоящее время работы по ремонту дорог продолжаются на наиболее крупных и сложных объектах – важнейших магистралях Заволжского района. На улицах Горького, Благоева и Хрустальной помимо ремонта дорожного полотна был необходим демонтаж пришедших в негодность трамвайных рельс и шпал.

На сегодняшний день на участке улицы Горького от Артиллерийского переулка до улицы Благоева уложен верхний слой асфальта, на выходных планируется нанесение дорожной разметки.

На оставшемся участке улицы укладка верхнего слоя асфальта запланирована на 29-30 октября. По улице Благоева работы выполнены на 80%, ремонт продолжается.

На улице Хрустальной подрядчик производит демонтаж рельсового пути, затем планируется приступить к укладке нижнего слоя асфальтобетона. Два из четырёх участков улицы Туполева – от Комсомольского проспекта до улицы Маяковского – уже приняты комиссионно. Ещё два участка – до Сахаровского шоссе – уже активно асфальтируется.

Справка КП

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году в Твери ремонтируются 24 основных объекта улично-дорожной сети общей протяжённостью более 34 километров.

Кроме того, за счёт экономии в ходе конкурсных процедур летом 2019 года в программу были включены три дополнительных объекта – это участки улиц Склизкова, Ипподромной и Беляковского переулка.

Работы здесь начались в сентябре, и на сегодняшний день один из трёх объектов – участок улицы Склизкова – уже отремонтирован и готовится к приёмке. На двух других участках работы находятся в активной фазе – на Беляковском переулке подрядчик меняет тротуары, на улице Ипподромной произведено фрезерование более чем на 50% площади, в предстоящие выходные там запланирована укладка асфальта.