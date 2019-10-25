Парламент Тверской области упростил жизнь резидентам технопарков и предпринимателям «на упрощенке»

Собравшись на очередную пленарную сессию утром 24 октября, парламентарии заседали весь день: быстро «освоить» повестку дня не получилось бы при всём желании - слишком уж обширная, на рассмотрении более двух десятков вопросов.

Наиболее значимые вопросы повестки касались послаблению налогового бремени для предпринимателей, работающих «на упрощенке», и индустриальных парков.

Как создать технопарк

Областные парламентарии в двух чтениях приняли закон «Об инновационно-промышленных парках Тверской области, экотехнопарках Тверской области и о внесении изменений в отдельные законы Тверской области».

Этот документ определяет порядок создания инновационно-промышленных парков и экотехнопарков в Верхневолжье, а также прописывает меры государственной поддержки, предоставляемой резидентам.

Парки организуются для модернизации экономики региона и повышения ее конкурентоспособности, реализации инвестиционных проектов, развития промышленного потенциала и повышения инвестиционной привлекательности региона, создания промышленно-производственных объектов, улучшения качества жизни населения. Господдержка для резидентов парков предусмотрена. Это могут быть как налоговые льготы, так и субсидии из бюджета и пр.

На первом этапе планируется создать два парка в Твери – Боровлево-3 и КСК, еще один в Кимрах – Савеловский, а также экотехнопарк в Калининском районе.

На втором этапе предусмотрено создание муниципальных парков в Нелидовском и Вышневолоцком городских округах, Ржеве, Бологом и Бежецке.

Налоговые льготы для бизнеса

Закон «Об установлении налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения на территории Тверской области», направленный на создание благоприятных условий для ведения бизнеса, региональный парламент рассмотрел в двух чтениях.

Еще на стадии рассмотрения на заседании комитета по бюджету и налогам документ вызвал много вопросов у парламентариев. У Контрольно-счетной палаты области тоже были замечания. При подготовке проекта закона ко второму чтению все нарекания были учтены, в документ внесены поправки. Так что, пообсуждав немного, парламентарии закон приняли.

По сути вопроса: в соответствии с Налоговым кодексом РФ закон позволяет региону установить налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения в пределах от 1 до 6 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков в случае, если объектом налогообложения являются доходы, и в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

Таким образом, принятый депутатами закон устанавливает пониженные налоговые ставки при применении «упрощенки» для налогоплательщиков - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года и осуществляющих деятельность по 36 видам предпринимательства.

Теперь налогоплательщики вправе применять установленные законом налоговые ставки со дня их госрегистрации в качестве юридических лиц или ИП непрерывно в течение не более пяти налоговых периодов. Потери бюджета, возникающие при введении налоговых льгот, в будущем должны быть покрыты увеличением поступлений от налога на доходы физических лиц, считают в минэкономразвития региона.

Официально

Сергей Голубев, председатель Законодательного Собрания Тверской области (по итогам заседания):

- Я бы выделил блок законов, принятых Законодательным Собранием в рамках нынешнего пленарного заседания, которые направлены на поддержку развития бизнеса, региональной экономики в целом. Прежде всего это закон об инновационно-промышленных парках и экотехнопарках Тверской области, который дает возможность осуществлять реальную поддержку из областного бюджета тем предприятиям, которые станут резидентами этих парков.

Также закон, касающийся инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций. Данный закон должен способствовать формированию системы льготного налогообложения, предусматривающего создание условий для дополнительного инвестирования высвободившихся финансовых ресурсов в развитие и обновление основных фондов предприятий.

Кроме того, в первом чтении сегодня принят региональный закон об установлении налоговых ставок для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения. Закон, безусловно, нужный и важный, работа над этим документом будет продолжена. Есть определенные моменты, которые следует тщательно продумать, возможно, еще раз посмотреть опыт других регионов. Уверен, что ко второму чтению все поступившие замечания и предложения будут отработаны.