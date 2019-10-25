В Твери заканчивается благоустройство дворовых территорий

На данный момент на большинстве дворовых территорий работы завершаются, сообщают в администрации Твери. Работы проводятся за счёт средств регионального бюджета при софинансировании муниципалитета.

Так, в Заволжском районе из 8 объектов ремонт на трех территориях уже полностью закончен, на остальных готовность до 80%. В Московском районе приводятся в порядок три крупные дворовые территории, большая часть работ уже выполнена.

В Пролетарском районе работы ведутся на четырех объектах, всего в районе отремонтируют более 10,5 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Все пять объектов в Центральном районе находятся в финальной стадии, степень готовности к сдаче по каждому из них – в среднем 98%.

Всего на ремонт дворов в этом году выделено более 90 млн. рублей.

Благоустройство выполняется на следующих территориях:

Заволжский район: ул. Горького, 89; ул. Горького, 142; ул. П. Савельевой, 23 корп. 1,2,3; ул. Фрунзе, 16; ул. Хрустальная, 42; наб. А. Никитина, 74; ул. П. Савельевой, 2; ул. П. Савельевой, 2 корп.2.

Московский район: Смоленский пер., 8, ул. Московская, 24 корп.3; ул. Можайского, 70 и 68. корп.2; ул. Можайского, 71 и 73.

Пролетарский район: 2-й Академический проезд, 18, 20, 22/8; ул. 6-я Пролетарская, 16, 17, 18, 19, 20, 26; ул. Коробкова, 13; ул. Ржевская, 7, 7а, 9, 9 корп. 2, 11; ул. Буденного, 14; ул. Маршала Буденного, 9.

Центральный район: наб. С. Разина, 13; ул. А. Завидова, 34, 36; ул. Попова, 33, 35 корп. 1; ул. Рыбацкая, 34, ул. А. Дементьева ,48, 50; ул. Фадеева, 12, 14.

- Качество ремонта находится на особом контроле, пробы асфальтобетона проверяются в специальных лабораториях. По состоянию на сегодняшний день уже выявлено несколько случаев, когда на отдельных участках качество работ не соответствует установленным в контракте требованиям. Ведется работа с подрядчиками с тем, чтобы данные участки были переделаны, - комментируют в администрации города.