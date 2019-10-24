Наступают холода: На выходных автомобилистам Твери надо сменить резину

А пока к нам заглянет атмосферный фронт, тёплый и с дождями.

- На выходных днём ожидается +12... +13 градусов. Самые сильные дожди придутся на воскресенье, а суббота, особенно первая половина, будет довольно погожей, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Тёплым должен стать и понедельник, но с понедельника на вторник ветер сменится на северный. Резко похолодает: во вторник днём +4, а в среду +1. Ночами ожидается -3 градуса, а с четверга в минусовой диапазон могут перейти и дневные температуры.

Осадки не прекратятся, во вторник снег с дождём, в среду снег без дождя. У метеочувствительных людей может разболеться голова: атмосферное давление скачет. С пятницы по понедельник оно снизится на 20 пунктов: с 754 до 734 мм рт. ст. А потом, вместе с похолоданием, резко пойдёт в рост.

Так что на выходных у всех автомобилистов есть важное дело: смена резины. Менять шины на зимние рекомендуют, если среднесуточная температура не поднимается выше +5. И дело тут даже не в наледи на дороге, её при такой температуре может и не быть. Помните: чем ниже температура, тем жёстче шина, а летняя резина и без того жёсткая, так как рассчитана на высокие температуры.

Ездить на летней резине при нуле градусов или лёгком плюсе - значит иметь плохую сцепку с дорогой. Вот почему дни жестянщика обычно случаются ещё до первого льда. Не будем рисковать, поменяем резину уже сейчас, тёплые выходные по этому случаю будут очень кстати.