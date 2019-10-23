2019-10-23T16:52:30+03:00
Общество

Четыре трамвая, подаренных Москвой, утилизируют в Твери

Муниципальное транспортное предприятие сообщает, что вагоны восстанавливать нецелесообразно
Виктория ТУШКОВА
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Такими трамваи привезли в Тверь из Москвы в 2016 году. Фото: vk.com/Транспорт Твери: Трамвай, Автобус, ТроллейбусТакими трамваи привезли в Тверь из Москвы в 2016 году. Фото: vk.com/Транспорт Твери: Трамвай, Автобус, Троллейбус
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В интернет-сообществе "Тверь Вконтакте" 23 октября была опубликована информация о том, что трамваи, переданные Твери Москвой, собираются утилизировать.

«Трамваи модели КТМ-8КМ, подаренные Твери Москвой. Они не работали на линии, а несколько лет стояли в трамвайном депо №2 под открытым небом, служив донорами для других вагонов. Сейчас они подготовлены к утилизации», гласило сообщение анонимного автора.

Напомним, десять трамвайных вагонов столица подарила Твери в апреле 2016 года, чтобы усилилить наш оскудевший подвижной состав. Этот подарок тверичанам сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

Трамваи, конечно, были бывалые и уже успели послужить на благо московских пассажиров. Однако сообщалось, что вагоны будут переданы Твери капитально отремонтированными.

В ответ на разлетевшееся по соцсетям и новостным лентам известие об утилизации этих самых трамваев, предприятие «ПАТП-1» дало официальный комментарий. В нём сказано, что вагоны находятся в плохом состоянии и восстановление их нецелесообразно. Речь идёт не обо всех трамваях, а только о четырёх из десяти.

– В настоящее время трамвайный парк МУП «ПАТП-1» насчитывает 24 вагона, 10 из которых были переданы Твери Правительством Москвы в 2016 году – ранее они использовались для перевозки пассажиров в столице. Шесть из этих десяти вагонов были восстановлены силами предприятия, состояние оставшихся четырёх было оценено как неудовлетворительное, их восстановление было признано нецелесообразным, - говорится в сообщении МУП «ПАТП-1», - Средства от утилизации вагонов планируется направить на текущие нужды МУП «ПАТП-1».

Как же вышло, что отремонтированные московские трамваи оказались в столь неприглядном состоянии? На этот вопрос редакции «КП»-Тверь» ответили в городской администрации.

- Трамваи действительно проходили капремонт в Москве, в 2009 - 2010 годах. Но после этого они продолжили ездить по столичным дорогам. Уже в Твери их ремонтировали и красили снова силами МУП «ПАТП-1». Но, как показала ревизия, несколько вагонов оказались вообще непригодными к дальнейшей работе, их и будут утилизировать, - пояснили в администрации Твери.

В МУП «ПАТП-1» добавляют, что оставшиеся двадцать вагонов тверского трамвайного парка в порядке. Они могут выйти на линию, когда трамвайное движение будет восстановлено.

- Вагоны хранятся в крытых боксах, за их сохранностью следят специалисты МУП «ПАТП-1», - сообщили на предприятии.

Тем временем, трамвайного движения в городе нет уже почти год, оно было прекращено 14 ноября 2018-го. По пути следования самого последнего трамвайного маршрута №5 демонтируют трамвайную сеть и рельсы, уволены все вагоновожатые. Тем не менее, официальная позиция власти по прежнему неизменна: меры эти временные и трамвайное движение в Твери будет восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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