Тверская неделя моды: оголенные плечи, элегантные наряды и роскошные шубы

19 октября в Твери прошла Tver Fashion Week (Тверская неделя моды) осень-зима 2019-2020. Это важное событие тверской фэшн-жизни традиционно организует модельное агентство «New Fashion look». Однако в этом году было много нового: начиная от площадки, формата и заканчивая временем - все показы (а их было три) Tver Fashion Week уместила в один день.

Ежегодно Тверская неделя моды дает возможность дизайнерам и магазинам продемонстрировать новые коллекции. Ну а тверские модницы и медийные персоны приходят на показ, чтобы познакомиться с последними фэшн-тенденциями и, воодушевившись увиденным, обновить гардероб.

Кстати, несмотря на то что модная встреча проходила в холодный сезон, на подиуме были представлены и довольно откровенные, соблазнительные вечерние наряды. Если точнее, то именно с откровенных нарядов и начался второй показ. Струящиеся, просвечивающие платья, оголенные плечи и прикрывающие самые открытые части тела руки… Публика оживилась, фотокамеры защелкали чаще и ритмичнее.

Но и дальше Неделя моды подкидывала сюрпризы и радовала. Коллекция тверского дизайнера удивила необычным сочетанием материалов и наличием аксессуаров.

Тверские магазины, предлагая новые модели, не ограничивали себя ни в чем, предлагая как классические наряды, так и дерзкие молодежные. Африканские колорит, принты животных сменялись смелыми орнаментами и неожиданными сочетаниями цвета и ткани.

Украшением второго показа стала демонстрация от мехового салона «Мермерины». Без преувеличения, девушки в шубах смотрелись царственно. Ярким пятном коллекции выступили две шубы - в цвете изумруд (комбинированный стриженный хорь в черном цвете и отделанный зеленым) и красная. Последней, словно закатным солнцем, «Мермерины» закрывали показ.

- Мы не первый раз принимаем участие в Тверской неделе моды и на этот раз показали коллекцию ультрамодных, современных и авангардных шуб из норки и хоря, - рассказала после показа менеджер по продажам Юлия Бозова. - Мы надеемся, что мех хоря будет оценен по достоинству и найдет своих покупателей. Кстати, в настоящее время на хоря действует специальное предложение.

- В прошлом году яркие, порой даже кислотные цвета были модными. Что в этом году?

- Всё-таки наш покупатель к цвету относится с опаской. Поэтому по-прежнему лидируют натуральные тона. Но мы хотим, чтобы люди не боялись экспериментировать.

- Какая женщина сегодня может позволить себе шикарную белую шубу?

- Однозначно уверенная в себе. А почему шубу должна иметь в гардеробе каждая женщина? Потому что в ней тепло и красиво.

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