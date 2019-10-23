Школьные каникулы в Твери: Сказки в театрах, встреча с часовщиком и лекция о монстрах

Главное событие следующей недели - школьные каникулы! А потому мы постарались в череде интересных мероприятий увидеть то, что особенно понравится детям. ч

Читайте и выбирайте, куда отправиться с мальчишками и девочками в эти октябрьские-ноябрьские выходные.

ТЕАТРЫ

Театр драмы

26 октября в 11:00 - «Малыш и Карлсон, который живет на крыше»

3 ноября в 11:00 - «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»

Тверской театр юного зрителя

23 октября в 11:30 - «Чуковский и все-все-все»

24 октября в 10:00, 25 октября в 11:00 - «Басни»

26 октября в 12:00 - «Сказка о царе Салтане»

29 октября в 12:00 - «Красавица и чудовище»

30 октября в 12:00 - «Карлик Нос»

Театр кукол

26 октября в 11:00 - «Сказки Колобка»

27 октября в 11:00 - «Приключения Буратино»

29 октября в 10:30 - «Конек-Горбунок»

30 октября в 10:30 - «Потешная сказка».

Театры для школьников подготовили много спектаклей. Фото: из архива ТАТД

МУЗЕИ

Нескучные каникулы в музее

Часы бывают разные... Именно так называется выставка в Детском музейном центре ТГОМ. На ней можно узнать всё о времени и таких разных часах. Но это не всё. В рамках выставки для школьников пройдут «Нескучные каникулы». Приглашают всех.

С 28 октября по 1 ноября в 11:00 - экскурсия по выставке «Часы бывают разные...»

28 октября в 12:00 - МК по лепке из глины «Очень вкусные часы».

29 октября в 12:00 - МК по теневому театру.

30 октября в 12:00 - МК «Часы-игрушка» в технике ручной бумаги.

31 октября в 12:00 - МК по пластилинографии «Еще идут старинные часы».

1 ноября в 12:00 - МК по изготовлению карманных солнечных часов.

Детский музейный центр ТГОМ, ул. Советская, 3А.

Тел. 45-71-76.

Все мероприятия пройдут в рамках выставки "Часы бывают разные..."Фото: Ирина ТАРАСОВА

Запасники галереи открывают двери

Запасники Тверской областной картинной галереи вновь откроют свои двери. Попасть туда удается не часто: такие встречи проходят лишь раз в месяц (последний четверг каждого месяца). Желающие смогут открыть для себя много нового.

Побывать в фондах Тверской картинной галереи, познакомиться с богатейшей коллекцией живописи, графики, скульптуры, предметов декоративно-прикладного искусства, узнать множество интересных фактов из истории создания произведений, тонкости трудоемкой реставрационной работы и музейного хранения.

Ул. Дмитрия Донского, 37, стр. 1, подъезд 1

31 октября, сбор группы в 10:50 в вестибюле.

Продолжительность - 2 часа. Количество мест ограничено.

Запись и справки по телефону 39-80-35.

Цена билета - 500 руб. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ЛЕКЦИИ

«Страх, смех и нечто между ними»

Что пугает нас больше всего? Какие монстры чаще прочих приходят в кошмарах? На лекции Григорий Бакус и Андрей Спортик вместе с гостями рассмотрят эволюцию одного из самых популярных в массовой культуре символов страха - оборотня. Разберут его зарождение в средние века и весь путь до первых фильмов ужасов.

- Посмотрим, чем стала эстетика кошмара и мрака в современной поп-культуре и как герои, которыми еще не так давно пугали детей, стали милыми и забавными. Посмотрим на современную индустрию, которая пытается напугать нас, попутно развлекая, и на самых ярких ее представителей, - уточняют лекторы.

«Абракнигабра», ул. Желябова, 28.

26 октября в 17:00. Вход свободный.