Каждый четвёртый молочный продукт на прилавках Твери некачественный

А вы бегали поутру за молоком с гремящим трёхлитровым бидоном? Сегодня такого уже не встретишь. На полках магазинов - молочные продукты на любой вкус и кошелёк, упакованные в нарядные бутылочки, баночки и пакеты.

И если раньше к молоку из огромной бочки претензий никогда не возникало - времена были не те, то сегодня мы желаем купить не только красивый, но и качественный продукт.

Увы, исследования подведомственной Россельхознадзору ветеринарной лаборатории показали, что 26% молочки, привезённой за этот год на анализ, являются фальсификатом. А значит, практически каждый четвёртый продукт, поступающий на прилавки магазинов и в бюджетные учреждения, некачественный.

Самое частое нарушение - присутствие растительных жиров там, где их быть не должно. Например, в сливочном масле. Такое масло уже не масло, а маргарин. Но дело не только в названии и нарушении ГОСТов.

- Регулярное употребление подобных продуктов может плохо сказаться на здоровье, - считает замначальника отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области Наталья Батасова. - Особенно это касается аллергиков, людей с неполадками в эндокринной системе или пищеварении. Такие продукты хуже усваиваются и могут способствовать нарушению обмена веществ, ожирению.

Некачественные продукты попадают не только в магазины. Из всех проб, взятых в этом году в бюджетных учреждениях, нарушения в составе обнаружены в 47%!

Положительно показали себя школы и детские сады. Из 23 проб, отобранных там, только одна оказалась фальсификатом производства Москвы. Большинство продуктов в школьные столовые в этом году поставили тверские производители, и все они оказались качественными. А вот с поставками в больницы всё гораздо хуже.

- Больше всего фальсификата в наши больницы привозят из Москвы и Подмосковья, - сообщила Наталья Батасова.

Успокоить читателя можно тем, что молочку, произведённую в Тверской области, в Россельхознадзоре хвалят. А во время похода в магазин специалисты ведомства рекомендуют помнить поговорку о бесплатном сыре, причём буквально.

- Купить масло по цене 150 рублей за килограмм, к сожалению, невозможно. Не стоит рассчитывать, что продукт качественный, если его цена гораздо ниже среднерыночной, - советует заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Тверской области Ирина Слуту.

Ну а у школьников, пациентов больниц и социальных учреждений выбора нет, сетуют в ведомстве. Здесь остаётся рассчитывать лишь на ответственный подход руководства этих учреждений к организации закупок.