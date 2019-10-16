Соболезнования тверскому трамваю передали жители и туристы из разных стран

Тверь проживает заключительный период прощания с трамваем. Последний год, а наиболее активно последние месяцы город переживает не самые легкие времена. Сначала исчезли сами трамваи, потом стали убирать рельсы с дорог. Процесс ликвидации в самом разгаре, дороги перекопаны в разных частях города. К весне о трамвае останется лишь память.

Неудивительно, что жители города, отправляясь в путешествие, сравнивают ситуацию с общественным транспортом в Твери и в других странах.

16 октября в соцсетях тверской священник Сергий Дмитриев выложил фото из Рима с надписью «Соболезнования тверскому трамваю от римского». На фото рогатый красавчик мчит по городу.

И понеслось.

- И от венского соболезнование.

- И от ганноверского (450 000 человек населения), 18 линий, как в Твери в 1990-м.

- В многострадальном Донецке ходит трамвай по всему городу!

- А в Португалии какой трамвай...

- В Таллине ходят трамваи... Улицы узкие тоже, но никому не мешают!

Соболезнования от римского трамвая. Фото: facebook.com/ группа Tver/Сергий Дмитриев

Обмен фотографиями перерос и в извечный спор о необходимости этого вида транспорта в Твери.

- Ещё Айвазовский не умер, а у нас уже трамвай ходил... - сетуют одни.

- Трамвайные пути заужали проезжую часть и мешали движению автотранспорта, а также создавали аварийную ситуацию для пешеходов, которые бросались под колеса, чтобы сесть в трамвай. - Если обратили внимание, в Риме трамвайные пути, похоже, обособлены от автодорог, - критично реагируют на это другие.

Напомним, трамвайное движение в Твери было прекращено 14 ноября 2018 года. Жителям объяснили, что начинается обследование путей. Однако под этим формулировкой начали разбирать рельсы и снимать контактные провода. В минувшем августе уволили всех водителей тверских трамваев.

Из последнего: 15 октября этого года начали снимать контактную сеть на Тверском проспекте, по пути следования 5-го маршрута. Чуть ранее контактную сеть и рельсы убрали на улице Горького. Кстати, 5-й трамвайный маршрут до последнего оставался единственным в городе, и долгое время говорили, что его в любом случае оставят. Но увы...

Любят трамвай и в Израиле. Фото: Фото: facebook.com/ группа Tver/Ирина Борисова

И никому в Израиле трамвай не мешает. Фото: Фото: facebook.com/ группа Tver/Ирина Борисова