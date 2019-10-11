Актриса из Твери сбежала от Дмитрия Нагиева

10 октября в прокат вышел художественный фильм «Девушки бывают разные». Это комедия режиссёра Сарика Андреасяна, этакая переиначенная на современный манер история из знаменитой картины «В джазе только девушки». Здесь тоже есть любовь, опасные мафиози и спасающиеся от них молодые авантюристы, которым пришлось переодеться в женщин. Разве что основное действие происходит не на гастролях джазового оркестра, а на соревнованиях сёрферов в Мексике.

В роли главного мафиози Хуана - звезда современного телевидения и кино Дмитрий Нагиев, который, кстати, не так давно приезжал в Тверь на съёмки. В ноябре 2016 года, во время работы над сериалом «Физрук», Дмитрий Нагиев провёл в Твери несколько дней. Горожан тогда даже пригласили сняться в массовке.

В новой комедии, кроме Нагиева, снимается ещё несколько очень популярных актёров: Роман Попов (Мухич из «Полицейского с Рублёвки»), Зоя Бербер (Лера из «Реальных пацанов») и Алёна Чехова (Маша из фильма «Прощаться не будем» Павла Дроздова).

Ещё одной звездой картины стала молодая актриса, родившаяся и выросшая в Твери, Лиза Моряк. Елизавета играет горячую мексиканку Элайзу, горничную мафиози Хуана. Спасаясь от гнева криминального авторитета, ей приходится сбежать, перевоплотившись в мужчину, в то время как её напарник по кино Роман Попов облачается в комические женские наряды.

Елизавета Моряк и Дмитрий Нагиев. Фото: vlv-mag.com / © Моряк

В комедии Сарика Андреасяна Лиза играет одну из главных ролей. Но массовому зрителю тверская красавица до сего момента была почти не известна: в основном Елизавета Моряк снималась в эпизодических ролях в сериалах и кино.

Интересный факт о том, как Лиза получила роль мексиканки, рассказали в комитете по делам молодёжи Тверской области. Оказывается, изначально планировалось, что горничную Элайзу будет играть этническая мексиканка. Был организован кастинг, но на этапе фотопроб кто-то что-то напутал и к продюсерам вместе с фотографиями мексиканских красоток попало фото Лизы. Увидев его, продюсеры и режиссёр тут же решили, что Елизавета - мексиканка что надо, и утвердили её на роль.

Но, судя по тому, что говорят о Лизе коллеги по цеху, удача и актёрское везение для девушки вовсе не главное.

- Лиза, конечно, талантливая, - поделился с «КП»-Тверь» актёр, телеведущий, режиссёр и сценарист, преподаватель ГИТИС Алексей Марков. - Но ей присущи ещё две важные черты - работоспособность и целеустремлённость. Она знает, чего хочет, и упрямо к этому идёт. Бывают случаи, когда талантливая актриса сама почти совсем ничего не делает для того, чтобы реализовать свой дар. Это точно не про Лизу.

Елизавета Моряк. Фото: личная страница Елизаветы Моряк в Facebook.

Алексей Марков также отметил, что знакомы они с Елизаветой не очень долго, но общаются как давние друзья. Такое в киношной среде не редкость: люди следят за творчеством друг друга, видят информацию, появляющуюся в сети, узнают что-то на светских тусовках.

- Тем более что мы оба из Твери, - говорит Алексей. - Конечно, когда мы познакомились лично, уже знали друг о друге много. И разговариваем абсолютно обо всём, будто знакомы с детства.

Сейчас Елизавете Моряк 24 года. Она успела сняться в трёх фильмах - «Девушки бывают разные» (2019), «Москва, я терплю тебя» (2018) и короткометражном «Фрилансер» (2017), а также в четырёх сериалах. Сейчас актриса работает ещё над тремя фильмами - «Робо» (2019), «Родина» (2020) и «Артек: Большое путешествие» (2020).

Актёры с режиссёром фильма Сариком Андреасяном. Фото: личная страница Елизаветы Моряк в Facebook.

СПРАВКА «КП»

Елизавета Моряк (Моряшина) родилась 30 сентября 1995 года. Родной город - Тверь. Закончила Высшее театральное училище имени Щепкина.

Занималась в театральной лаборатории «Gogol School».

Изучала историю искусства в Российском государственном гуманитарном университете (РГГУ).

Имеет театральные работы в учебном театре ВТУ им. Щепкина: Донья Анхела - «Дама-невидимка» и мать - «Назначение».