2019-10-12T00:17:37+03:00
Политика

Ремонт дорог Заволжья проверил Глава Твери

Магистрали проинспектировала комиссия
Алина ПЕТРОВА
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Глава города Алексей Огоньков с коллегами и подрядчиками инспектирует ремонт дорог в Заволжье. Фото: пресс-Служба администрации ТвериГлава города Алексей Огоньков с коллегами и подрядчиками инспектирует ремонт дорог в Заволжье. Фото: пресс-Служба администрации Твери
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На осмотр ремонтируемых дорог Твери Алексей Огоньков выехал 11 октября.

Осматривал вместе с коллегами крупные объекты Заволжского района, где ведутся работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В выездном совещании приняли участие представители профильных департаментов администрации города и руководители подрядных организаций, осуществляющих ремонт.

Смотрели ход работ на улице Горького, от Артиллерийского переулка до Комсомольского проспекта. Здесь сняли трамвайные пути. На участке от Артиллерийского переулка до улицы Благоева произведена отсыпка щебнем межрельсового пространства, выполнена укладка нижнего слоя покрытия, произведена фрезеровка проезжей части.

При благоприятных погодных условиях в предстоящие выходные там планируется завершить укладку верхнего слоя асфальта. Потом поехали на улицы Благоева и Туполева. На участках от улицы Хрустальной до бульвара Шмидта и от улицы 1-я Силикатная до Сахаровского шоссе выполнена отсыпка щебнем межрельсового пространства и осуществлена укладка нижнего слоя покрытия.

Работы продолжаются. Глава города напутствовал подрядчиков: усилить темпы проведения ремонта. Сотрудникам департамента благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта поручил: в постоянном режиме следить за соблюдением технологий производства работ, чтобы ремонт осуществлялся с учетом погодных условий на высоком качественном уровне. Также в ходе инспекционной поездки Алексей Огоньков осмотрел результаты проведения ремонта на улице Паши Савельевой (от ул. Фрунзе до деревни Сакулино).

В настоящее время этот объект завершён и находится на стадии приемки специальной комиссией. Велел наносить дорожную разметку более оперативно. В первую очередь это касается пешеходных переходов.

Напомним, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является одним из 12 проектов, разработанных Правительством России на основе Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года. В рамках его реализации в 2019 году в Твери ремонтируются 24 основных объекта улично-дорожной сети общей протяжённостью более 34 километров. Кроме того, за счёт экономии в ходе конкурсных процедур летом текущего года в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были включены три дополнительных объекта – это участки улиц Склизкова, Ипподромной и Беляковского переулка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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