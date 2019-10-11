2019-10-11T10:53:36+03:00
Политика

Глава Твери посовещался с депутатами и ресурсниками, как областной столице пройти отопительный сезон

Совещание прошло в стенах гордумы
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
На совещании в думе. Фото: пресс-служба администрации ТвериНа совещании в думе. Фото: пресс-служба администрации Твери
Изменить размер текста:

Ряд вопросов, связанных с подачей отопления на локальных участках, стали основными темами встречи, которую 10 октября провел Глава города Алексей Огоньков с депутатами Тверской городской Думы с участием руководства ООО «Тверская генерация».

Напомним, что вхождение областной столицы в отопительный период производилось поэтапно в конце сентября – сначала тепло было подключено на объектах социальной сферы, затем пуск отопления был произведен в жилом фонде. Основные работы завершились до 1 октября, однако по состоянию на сегодняшний день в Твери остается ряд локальных точек, где зафиксировано снижение параметров теплоснабжения.

Каждая из таких территорий находится на контроле, чаще всего причинами возникновения сложностей являются повреждения на трубопроводах, которые в ежедневном режиме устраняет «Тверская генерация», либо проведение работ на внутридомовых сетях – за них отвечают управляющие организации.

По информации главного инженера единой теплоснабжающей организации Алексея Яковлева, локальные сложности с вхождением в отопительный сезон во многом были обусловлены тем, что из-за резко изменившихся погодных условий процесс пришлось начинать на неделю раньше, чем это было в прошлые годы. Таким образом, между окончанием последнего этапа гидравлических испытаний и пуском отопления прошло всего порядка недели, что не позволило в полном объеме выполнить регулировку и окончательно отладить работу системы теплоснабжения на традиционно сложных участках.

Тем не менее, за последние десять дней ООО «Тверская генерация» постаралась нарастить темпы работ по ремонту сетей и предупреждению аварийных ситуаций на трубопроводах, что дало возможность улучшить динамику локализации повреждений и сократить время отключения домов из-за производства ремонтных мероприятий.

В то же время остается ряд проблемных моментов, связанных с некачественной работой управляющих компаний по подготовке жилого фонда к зиме. На сегодняшний день 4 управляющих организации до сих пор не предоставили в адрес департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства документацию о готовности домов, находящихся в их ведении, к осенне-зимнему периоду. Материалы по каждой из таких организаций направляются Администрацией города в суды.

С 4 октября при администрациях районов города в постоянном режиме работают выездные мониторинговые группы, контролирующие ход подачи отопления в жилой фонд и параметры поступающего теплоносителя на объектах, где возникают сложности. Выезды таких групп в дома организуются ежедневно. Так, в настоящее время недостаточно высокие параметры отопления наблюдаются в отдельных домах на улицах Московского и Центрального районов – пр-т Победы, Склизкова, 15 лет Октября, Резинстроя. Это связано с производством капитального ремонта трубопровода на улице Резинстроя. По информации ООО «Тверская генерация», уже в начале следующей недели планируется произвести основные работы на участке и восстановить параметры подачи теплоносителя в дома.

В ходе встречи депутаты Тверской городской Думы задали Главе Твери Алексею Огонькову и представителям «Тверской генерации» все интересующие вопросы – как касающиеся локальных участков, так и ситуации с теплоснабжением города в целом.

В итоге было принято решение особое внимание уделить усилению информирования жителей о причинах и сроках устранения повреждений на трубопроводах и внутридомовых сетях, поскольку, по мнению депутатов, именно недостаток информации часто обостряет проблемы качества коммунальных услуг в жилом фонде.

Сведения диспетчерской Администрации города и «Тверской генерации» будут ежедневно доводиться до депутатов, чтобы они могли, в свою очередь, сообщить эти данные своим избирателям в округах. Кроме того, будет усилен контроль за работой УК по информированию населения об отключениях – объявления о проводимых работах со сроками их окончания должны в обязательном порядке размещаться на подъездах домов. В числе основных задач также – усиление работы диспетчерских служб Администрации города и «Тверской генерации», чтобы каждый житель мог дозвониться до них в любое время дня и ночи.

Напомним, что при перебоях с подачей отопления или низких параметрах теплоносителя горожанам в первую очередь следует обращаться в управляющую организацию, обслуживающую жилой дом, – УК, ТСЖ, ЖСК.

Звонки принимают на «горячей линии» ООО «Тверская генерация» – вопросы о ходе подключения отопления в жилых домах можно задать по телефону 78-00-00. Кроме того, проконсультироваться по вопросам подачи тепла в жилой фонд и объекты социальной сферы можно в единой диспетчерской службе администрации города Твери по телефону (4822) 34-87-07.

Напомним, что вхождение областной столицы в отопительный период производилось поэтапно в конце сентября – сначала тепло было подключено на объектах социальной сферы, затем пуск отопления был произведен в жилом фонде. Основные работы завершились до 1 октября, однако по состоянию на сегодняшний день в Твери остается ряд локальных точек, где зафиксировано снижение параметров теплоснабжения.

Каждая из таких территорий находится на контроле, чаще всего причинами возникновения сложностей являются повреждения на трубопроводах, которые в ежедневном режиме устраняет «Тверская генерация», либо проведение работ на внутридомовых сетях – за них отвечают управляющие организации.

По информации главного инженера единой теплоснабжающей организации Алексея Яковлева, локальные сложности с вхождением в отопительный сезон во многом были обусловлены тем, что из-за резко изменившихся погодных условий процесс пришлось начинать на неделю раньше, чем это было в прошлые годы. Таким образом, между окончанием последнего этапа гидравлических испытаний и пуском отопления прошло всего порядка недели, что не позволило в полном объеме выполнить регулировку и окончательно отладить работу системы теплоснабжения на традиционно сложных участках.

Тем не менее, за последние десять дней ООО «Тверская генерация» постаралась нарастить темпы работ по ремонту сетей и предупреждению аварийных ситуаций на трубопроводах, что дало возможность улучшить динамику локализации повреждений и сократить время отключения домов из-за производства ремонтных мероприятий. В то же время остается ряд проблемных моментов, связанных с некачественной работой управляющих компаний по подготовке жилого фонда к зиме.

На сегодняшний день 4 управляющих организации до сих пор не предоставили в адрес департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства документацию о готовности домов, находящихся в их ведении, к осенне-зимнему периоду. Материалы по каждой из таких организаций направляются Администрацией города в суды. С 4 октября при администрациях районов города в постоянном режиме работают выездные мониторинговые группы, контролирующие ход подачи отопления в жилой фонд и параметры поступающего теплоносителя на объектах, где возникают сложности. Выезды таких групп в дома организуются ежедневно. Так, в настоящее время недостаточно высокие параметры отопления наблюдаются в отдельных домах на улицах Московского и Центрального районов – пр-т Победы, Склизкова, 15 лет Октября, Резинстроя. Это связано с производством капитального ремонта трубопровода на улице Резинстроя.

По информации ООО «Тверская генерация», уже в начале следующей недели планируется произвести основные работы на участке и восстановить параметры подачи теплоносителя в дома.

В ходе встречи депутаты Тверской городской Думы задали Главе Твери Алексею Огонькову и представителям «Тверской генерации» все интересующие вопросы – как касающиеся локальных участков, так и ситуации с теплоснабжением города в целом. В итоге было принято решение особое внимание уделить усилению информирования жителей о причинах и сроках устранения повреждений на трубопроводах и внутридомовых сетях, поскольку, по мнению депутатов, именно недостаток информации часто обостряет проблемы качества коммунальных услуг в жилом фонде. Сведения диспетчерской Администрации города и «Тверской генерации» будут ежедневно доводиться до депутатов, чтобы они могли, в свою очередь, сообщить эти данные своим избирателям в округах. Кроме того, будет усилен контроль за работой УК по информированию населения об отключениях – объявления о проводимых работах со сроками их окончания должны в обязательном порядке размещаться на подъездах домов. В числе основных задач также – усиление работы диспетчерских служб Администрации города и «Тверской генерации», чтобы каждый житель мог дозвониться до них в любое время дня и ночи.

Напомним, что при перебоях с подачей отопления или низких параметрах теплоносителя горожанам в первую очередь следует обращаться в управляющую организацию, обслуживающую жилой дом, – УК, ТСЖ, ЖСК. Звонки принимают на «горячей линии» ООО «Тверская генерация» – вопросы о ходе подключения отопления в жилых домах можно задать по телефону 78-00-00. Кроме того, проконсультироваться по вопросам подачи тепла в жилой фонд и объекты социальной сферы можно в единой диспетчерской службе администрации города Твери по телефону (4822) 34-87-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Соловьев - про зарплату, дом в Италии, обвинения в пропаганде и скандалы с Гребенщиковым, Дудем, Ургантом
Один из самых известных ведущих политических шоу вдруг, как он сам признался, стал объектом травли. Мы спросили у самого журналиста, что же с ним произошло [видео]
Новости 24
Проезд в маршрутках Твери будет стоить 30 рублей
Дождь и сильный ветер ожидают жителей Тверской области в преддверии выходных
Жители многоквартирного дома в Тверской области пожаловались в прокуратуру на дыры в крыше
В Тверской области закрыли сайты по продаже "левых" удостоверений частных охранников
В Тверской области будут судить педофила, который развращал несовершеннолетних мальчиков
Сезонными овощами в Твери торговали с нарушениями
Общественный совет при минздраве Тверской области проведет прием граждан в Конаково
В Твери сотрудники микрофинансовой организации предстанут перед судом
Житель Тверской области ворвался в чужой дом через разбитое окно
Тверской Театр кукол и Вышневолоцкий драмтеатр ждет реставрация
Водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком в Твери
Спортсменка, олимпийская призёрка и просто красавица: лыжница Наталья Непряева поступила в аспирантуру в Твери
За оскорбление полицейского на жителя Тверской области завели уголовное дело
ХК "Динамо" начал в Твери вторую серию домашних матчей чемпионата ВХЛ
Двух пешеходов сбили вечером на "зебре" в Твери
Неудачливый автоугонщик попался при попытке уехать на чужой машине
В Твери легковушка провалилась в яму, которую раскопали коммунальщики
Семьи Твери приглашают на Джинсовую вечеринку
В Твери на площади Михаила Тверского и у стелы "Город воинской славы" кладут брусчатку
Опубликованы фото первых работ, присланных на конкурс «Главное в жизни – семья!» в Тверской области
На сказочную постановку "Тайна старого фонаря" приглашают больших и маленьких жителей Твери
Авторская экскурсия по Императорскому вокзалу пройдет в Твери
В Тверской области нелегально торговали тыквами