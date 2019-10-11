Глава Твери посовещался с депутатами и ресурсниками, как областной столице пройти отопительный сезон

Ряд вопросов, связанных с подачей отопления на локальных участках, стали основными темами встречи, которую 10 октября провел Глава города Алексей Огоньков с депутатами Тверской городской Думы с участием руководства ООО «Тверская генерация».

Напомним, что вхождение областной столицы в отопительный период производилось поэтапно в конце сентября – сначала тепло было подключено на объектах социальной сферы, затем пуск отопления был произведен в жилом фонде. Основные работы завершились до 1 октября, однако по состоянию на сегодняшний день в Твери остается ряд локальных точек, где зафиксировано снижение параметров теплоснабжения.

Каждая из таких территорий находится на контроле, чаще всего причинами возникновения сложностей являются повреждения на трубопроводах, которые в ежедневном режиме устраняет «Тверская генерация», либо проведение работ на внутридомовых сетях – за них отвечают управляющие организации.

По информации главного инженера единой теплоснабжающей организации Алексея Яковлева, локальные сложности с вхождением в отопительный сезон во многом были обусловлены тем, что из-за резко изменившихся погодных условий процесс пришлось начинать на неделю раньше, чем это было в прошлые годы. Таким образом, между окончанием последнего этапа гидравлических испытаний и пуском отопления прошло всего порядка недели, что не позволило в полном объеме выполнить регулировку и окончательно отладить работу системы теплоснабжения на традиционно сложных участках.

Тем не менее, за последние десять дней ООО «Тверская генерация» постаралась нарастить темпы работ по ремонту сетей и предупреждению аварийных ситуаций на трубопроводах, что дало возможность улучшить динамику локализации повреждений и сократить время отключения домов из-за производства ремонтных мероприятий.

В то же время остается ряд проблемных моментов, связанных с некачественной работой управляющих компаний по подготовке жилого фонда к зиме. На сегодняшний день 4 управляющих организации до сих пор не предоставили в адрес департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства документацию о готовности домов, находящихся в их ведении, к осенне-зимнему периоду. Материалы по каждой из таких организаций направляются Администрацией города в суды.

С 4 октября при администрациях районов города в постоянном режиме работают выездные мониторинговые группы, контролирующие ход подачи отопления в жилой фонд и параметры поступающего теплоносителя на объектах, где возникают сложности. Выезды таких групп в дома организуются ежедневно. Так, в настоящее время недостаточно высокие параметры отопления наблюдаются в отдельных домах на улицах Московского и Центрального районов – пр-т Победы, Склизкова, 15 лет Октября, Резинстроя. Это связано с производством капитального ремонта трубопровода на улице Резинстроя. По информации ООО «Тверская генерация», уже в начале следующей недели планируется произвести основные работы на участке и восстановить параметры подачи теплоносителя в дома.

В ходе встречи депутаты Тверской городской Думы задали Главе Твери Алексею Огонькову и представителям «Тверской генерации» все интересующие вопросы – как касающиеся локальных участков, так и ситуации с теплоснабжением города в целом.

В итоге было принято решение особое внимание уделить усилению информирования жителей о причинах и сроках устранения повреждений на трубопроводах и внутридомовых сетях, поскольку, по мнению депутатов, именно недостаток информации часто обостряет проблемы качества коммунальных услуг в жилом фонде.

Сведения диспетчерской Администрации города и «Тверской генерации» будут ежедневно доводиться до депутатов, чтобы они могли, в свою очередь, сообщить эти данные своим избирателям в округах. Кроме того, будет усилен контроль за работой УК по информированию населения об отключениях – объявления о проводимых работах со сроками их окончания должны в обязательном порядке размещаться на подъездах домов. В числе основных задач также – усиление работы диспетчерских служб Администрации города и «Тверской генерации», чтобы каждый житель мог дозвониться до них в любое время дня и ночи.

Напомним, что при перебоях с подачей отопления или низких параметрах теплоносителя горожанам в первую очередь следует обращаться в управляющую организацию, обслуживающую жилой дом, – УК, ТСЖ, ЖСК.

Звонки принимают на «горячей линии» ООО «Тверская генерация» – вопросы о ходе подключения отопления в жилых домах можно задать по телефону 78-00-00. Кроме того, проконсультироваться по вопросам подачи тепла в жилой фонд и объекты социальной сферы можно в единой диспетчерской службе администрации города Твери по телефону (4822) 34-87-07.

Напомним, что вхождение областной столицы в отопительный период производилось поэтапно в конце сентября – сначала тепло было подключено на объектах социальной сферы, затем пуск отопления был произведен в жилом фонде. Основные работы завершились до 1 октября, однако по состоянию на сегодняшний день в Твери остается ряд локальных точек, где зафиксировано снижение параметров теплоснабжения.

Каждая из таких территорий находится на контроле, чаще всего причинами возникновения сложностей являются повреждения на трубопроводах, которые в ежедневном режиме устраняет «Тверская генерация», либо проведение работ на внутридомовых сетях – за них отвечают управляющие организации.

По информации главного инженера единой теплоснабжающей организации Алексея Яковлева, локальные сложности с вхождением в отопительный сезон во многом были обусловлены тем, что из-за резко изменившихся погодных условий процесс пришлось начинать на неделю раньше, чем это было в прошлые годы. Таким образом, между окончанием последнего этапа гидравлических испытаний и пуском отопления прошло всего порядка недели, что не позволило в полном объеме выполнить регулировку и окончательно отладить работу системы теплоснабжения на традиционно сложных участках.

Тем не менее, за последние десять дней ООО «Тверская генерация» постаралась нарастить темпы работ по ремонту сетей и предупреждению аварийных ситуаций на трубопроводах, что дало возможность улучшить динамику локализации повреждений и сократить время отключения домов из-за производства ремонтных мероприятий. В то же время остается ряд проблемных моментов, связанных с некачественной работой управляющих компаний по подготовке жилого фонда к зиме.

На сегодняшний день 4 управляющих организации до сих пор не предоставили в адрес департамент ЖКХ, жилищной политики и строительства документацию о готовности домов, находящихся в их ведении, к осенне-зимнему периоду. Материалы по каждой из таких организаций направляются Администрацией города в суды. С 4 октября при администрациях районов города в постоянном режиме работают выездные мониторинговые группы, контролирующие ход подачи отопления в жилой фонд и параметры поступающего теплоносителя на объектах, где возникают сложности. Выезды таких групп в дома организуются ежедневно. Так, в настоящее время недостаточно высокие параметры отопления наблюдаются в отдельных домах на улицах Московского и Центрального районов – пр-т Победы, Склизкова, 15 лет Октября, Резинстроя. Это связано с производством капитального ремонта трубопровода на улице Резинстроя.

По информации ООО «Тверская генерация», уже в начале следующей недели планируется произвести основные работы на участке и восстановить параметры подачи теплоносителя в дома.

В ходе встречи депутаты Тверской городской Думы задали Главе Твери Алексею Огонькову и представителям «Тверской генерации» все интересующие вопросы – как касающиеся локальных участков, так и ситуации с теплоснабжением города в целом. В итоге было принято решение особое внимание уделить усилению информирования жителей о причинах и сроках устранения повреждений на трубопроводах и внутридомовых сетях, поскольку, по мнению депутатов, именно недостаток информации часто обостряет проблемы качества коммунальных услуг в жилом фонде. Сведения диспетчерской Администрации города и «Тверской генерации» будут ежедневно доводиться до депутатов, чтобы они могли, в свою очередь, сообщить эти данные своим избирателям в округах. Кроме того, будет усилен контроль за работой УК по информированию населения об отключениях – объявления о проводимых работах со сроками их окончания должны в обязательном порядке размещаться на подъездах домов. В числе основных задач также – усиление работы диспетчерских служб Администрации города и «Тверской генерации», чтобы каждый житель мог дозвониться до них в любое время дня и ночи.

Напомним, что при перебоях с подачей отопления или низких параметрах теплоносителя горожанам в первую очередь следует обращаться в управляющую организацию, обслуживающую жилой дом, – УК, ТСЖ, ЖСК. Звонки принимают на «горячей линии» ООО «Тверская генерация» – вопросы о ходе подключения отопления в жилых домах можно задать по телефону 78-00-00. Кроме того, проконсультироваться по вопросам подачи тепла в жилой фонд и объекты социальной сферы можно в единой диспетчерской службе администрации города Твери по телефону (4822) 34-87-07.