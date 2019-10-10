Итоги за девять месяцев: Ситуация с пьяными за рулем в Тверской области остается острой

9 октября в Управлении ГИБДД Тверской области прошла встреча, посвященная итогам девяти месяцев этого года. Цифры по ДТП и пострадавшим в них озвучил начальник УГИБДД по Тверской области Денис Черных.

- За прошедший период наблюдается незначительное увеличение дорожно-транспортных происшествий и числа раненых в ДТП. В целом число погибших на дорогах Тверского региона сократилось почти на 13%, или на 20 человек, что существенно, - отметил Денис Черных. В общей сложности было зарегистрировано 1439 дорожно-транспортных происшествий (в прошлом году 1375), в результате которых 129 человек погибли (в прошлом году 148), получили ранения 1835 человек (в прошлом году 1763).

СИТУАЦИЯ С ПЬЯНЫМИ ЗА РУЛЕМ ОСТАЕТСЯ ОСТРОЙ

Если разбить аварийность по видам, то с ДТП по вине пьяных водителей ситуация остается острой, хотя также наблюдается снижение количества аварий и количества раненых в происшествиях. За 9 месяцев было зарегистрировано 193 ДТП (в прошлом году 230), в которых 23 человека погибли (в прошлом году 53) и получили ранения 246 человек (в прошлом году 299). При этом количество задержанных нетрезвых водителей, в том числе задержанных повторно, возросло.

- Несмотря на количество профилактических мероприятий, цифра по «пьяной аварийности» практически не меняется. Как правило, это водители до 40 лет. С нашей стороны профилактические рейды устраиваются в те пункты, где наиболее острые очаги и каждый раз мы выявляем такие случаи. Людей даже не пугает уголовная ответственность. Но работа в этом направлении также продолжается.

ДЕТИ - ЗАЛОЖНИКИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Отдельная тема - дети. Глава УГИБДД отметил, что в Тверском регионе на 5% снизилась аварийность с участием несовершеннолетних (169, в прошлом году 178). Из них 3 человека погибли (в прошлом году 4), а ранено было 178 (198). Из них по вине самих несовершеннолетних произошло 48 ДТП (45).

Однако в большинстве случаев дети проходят как пассажиры, являясь по сути заложниками ситуаций.

Что касается детей-пешеходов, то за прошедший период зафиксировано небольшое количество происшествий. Как правило, происходят они по вине несовершеннолетних и чаще всего вблизи образовательных учреждений. По данному пункту наблюдается некоторое снижение.

Цифры по ДТП и пострадавшим озвучил начальник УГИБДД по Тверской области Денис ЧерныхФото: Ирина ТАРАСОВА

БОЛЬШЕ ВСЕГО ДТП С УЧАСТИЕМ МАРШРУТОК

По-прежнему наибольшее количество ДТП в регионе происходит на территории областного центра и преимущественно с участием маршрутных такси. Обычно правила дорожного движения нарушают именно водители маршруток.

СТРАДАЮТ И ПЕШЕХОДЫ

Что касается аварийности с участием пешеходов, то здесь цифры практически идентичны прошлому году. Количество ДТП чуть меньше, чем в прошлом году (314, в прошлом году 320). Число ДТП, в которых пешеходы погибли, снизилось на три человека (28, в прошлом году 31). А вот количество раненых практически одинаково (306, в прошлом году 305). При этом по вине самих пешеходов в регионе произошло 117 дорожно-транспортных происшествий (115). Одинаковой осталась цифра и по количеству ДТП на пешеходных переходах - 120 (в прошлом году 121), в которых 7 человек погибли (в прошлом году 6) и получили ранения 121 (столько же в прошлом году).

РЕМОНТ ДОРОГ - ПРИДЕТСЯ ПОТЕРПЕТЬ

После отчета журналисты смогли задать Денису Черных волнующие вопросы. Один из них коснулся ремонта городских дорог и возникающих в связи с этим неудобств.

- На дорогах Тверского региона, в частности на территории Твери, идут дорожные работы преимущественно за счет федерального финансирования. Все они направлены на реализацию проекта, цель которого - сделать дороги более безопасными. В Твери совместно с дирекцией Федерального дорожного фонда проходят инженерные мероприятия по оснащению участков дорожной сети. В список входят светофорные объекты, пешеходные ограждения, дорожные знаки ... Также по нашему предложению на отдельных участках доустанавливаются комплексы фото- и видеофиксации, которые позволят анализировать картину аварийности. Цель таких мероприятий - к 2024 году снизить смертность на тверских дорогах в случае ДТП. Если перевести это в цифры, то с 220 погибших в год мы должны прийти к цифре чуть больше 60.