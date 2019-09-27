2019-09-27T15:45:56+03:00
Общество

Жалобы на отсутствие съездов с тротуаров на улице Дементьева в Твери оказались необоснованными

«КП»-Тверь» поговорила со строителями на ремонтируемом участке улицы
Виктория ТУШКОВА
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Когда на дорогу уложат новое асфальтовое покрытие, съезды с тротуара должны сравняться с проезжей частью.Когда на дорогу уложат новое асфальтовое покрытие, съезды с тротуара должны сравняться с проезжей частью.Фото: Виктория ТУШКОВА
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В Твери заканчивается ремонт улицы Андрея Дементьева на участке от площади Михаила Тверского до набережной Степана Разина. На тротуарах по обеим сторонам улицы уложена искусственная брусчатка, в ближайшее время на проезжей части должен появиться новый асфальт.

Но вот незадача - горожане начали жаловаться, что строители совсем не подумали об инвалидах и мамах с колясками и не обустроили ни одного съезда с тротуара, даже у поликлиники детской городской больницы № 1.

Побывав на месте ремонта, спешим всех успокоить: съезды будут.

- Занижения тротуаров мы уже сделали, они сейчас просто не бросаются в глаза, потому что снят асфальт на проезжей части, - рассказал «КП»-Тверь» дорожный строитель Алик Варданян. - Когда на дорогу уложат новое асфальтовое покрытие, съезды с тротуара как раз с ней сравняются.

Алик Варданян объясняет: съезды будут очень удобными. Фото: Виктория ТУШКОВА

Алик Варданян объясняет: съезды будут очень удобными.Фото: Виктория ТУШКОВА

Так что, когда ремонт полностью закончат, тротуары должны стать удобными и для инвалидов, и для мам с колясками, и для велосипедистов. Искусственная брусчатка на тротуарах, кстати, уложена довольно ровно, ну а сколько она продержится - покажет время.

Жаль только, что ремонтируемый участок совсем невелик. На оставшейся части улицы Андрея Дементьева, от площади Михаила Тверского до Скорбященской церкви, съезды с тротуаров, конечно, есть. Но местами лишь номинально. Некоторые из них уж очень неудобны: слишком круты или с высокими порогами. Такие съезды, например, обустроены около дома № 6 по улице Андрея Дементьева или на пересечении с улицей Пушкинской.

Плиточка уложена довольно ровно. Фото: Виктория ТУШКОВА

Плиточка уложена довольно ровно.Фото: Виктория ТУШКОВА

Ремонт затронул только часть улицы от площади Михаила Тверского до набережной Степана Разина. Фото: Виктория ТУШКОВА

Ремонт затронул только часть улицы от площади Михаила Тверского до набережной Степана Разина.Фото: Виктория ТУШКОВА

Слишком "порожистый" съезд на пересечении улиц Дементьева и Пушкина. Фото: Виктория ТУШКОВА

Слишком "порожистый" съезд на пересечении улиц Дементьева и Пушкина.Фото: Виктория ТУШКОВА

И ещё один неудобный съезд у дома №6. Фото: Виктория ТУШКОВА

И ещё один неудобный съезд у дома №6.Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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