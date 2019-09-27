Тверская «Комсомолка» наградила победителя конкурса читательских симпатий «Герои нового урожая»

В редакции тверской «Комсомолки» прошло награждение победителей конкурса «Герои нового урожая».

В начале сентября мы призвали дачников: фотографируйтесь вместе с плодами вашего дачного труда и присылайте снимки нам на конкурс «Герои нового урожая!»

Победителем по результатам читательского онлайн голосования на сайте kp.ru стала пятилетняя тверичанка Вера Михайлова. Она вместе с мамой Татьяной прислала на конкурс фото своего яблоневого сада.

На вручение призов Верочка пришла с мамой и папой. Саженцы прекрасных садовых цветов и огромная красивая лейка — подарок юной победительнице от партнера проекта Садового центра СЕВЕРИН.

В ассортименте центра: семена, саженцы, луковичные и многолетние растения, удобрения, грунты, садовый инвентарь.

Адрес: Тверь, ул. 1-я Вагонников, д.1А.

Поздравляем нашу победительницу!

Следите за нашими конкурсами и участвуйте! Впереди много интересного!