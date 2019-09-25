2019-09-26T00:53:52+03:00
Звезды

Афиша с 27 по 30 сентября в Твери: мистика "Свадьбы Кречинского" и реальность Эко-встречи и фестиваля в защиту животных

"Комсомолка" рассказывает о самых интересных мероприятиях на ближайшие дни
Ирина ТАРАСОВА
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Несмотря на осень, от событий ближайших дней, станет теплееНесмотря на осень, от событий ближайших дней, станет теплееФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Осень, это не столько повод мерзнуть, сколько повод согреваться. В том числе и яркими эмоциями. И именно их в ближайшее время, несмотря на ветер и зябкость, будет достаточно.

Главное, не дать себя закрутить в этом водовороте. А потому, предлагает вам ряд мероприятий, что пройдут в Твери в ближайшие дни. Все они разные, но все они одинаково интересные. Выбирайте по душе!

ТЕАТРЫ

«Свадьба Кречинского»

На большой сцене Тверского академического театра драмы состоится премьера комедии-аттракциона «Свадьба Кречинского» по пьесе А.В. Сухово-Кобылина. Режиссёр – заслуженный деятель искусств РФ Михаил Борисов.

В Твери данное произведение ставится впервые. Режиссёр создал спектакль в стилистике вахтанговского фантастического реализма. Действие происходит… в декорациях цирковой арены с использованием сценографических приёмов - гротеска, экспрессионизма, бурлеска. Не забыли и о мистике, оправданной биографией Сухово-Кобылина.

Главный герой Михаил Кречинский (артист Тарас Кузьмин) - московский авантюрист, игрок и сердцеед. Страстность и жизненный азарт, проявляющиеся как за карточным столом, так и в отношениях с дамами, становятся причиной его банкротства. Выгодная женитьба становится его целью.

Театр драмы

26, 27 сентября в 18:30.

28 сентября в 17:00.

Премьера обещает удивить. Фото: Анастасия Чистякова

Премьера обещает удивить. Фото: Анастасия Чистякова

«Тверь-Тверь»

Тверь - парадоксальный город: романтика упадка здесь переплетается с едкой социальной критикой, сермяжная правда - с мудростью неудачников, настоящее - с великим прошлым. Зрители попытаются осмыслить этот парадокс и увидеть честный спектакль, в сущности, о глубокой любви, которая почему-то зачастую выглядит как отчуждение.

Отметим, что «Тверь-Тверь» стал самым неоднозначным спектаклем театра, вызвавшим бурю эмоций, обсуждений и споров в прессе и среди жителей города.

ТЮЗ

28 сентября в 17:00.

«Тверь-Тверь» стал самым неоднозначным спектаклем театра. Фото: Геометрия

«Тверь-Тверь» стал самым неоднозначным спектаклем театра. Фото: Геометрия

«Рок в защиту животных»

4 октября отмечают Всемирный день защиты животных. Накануне в 80 городах России, а также в Твери пройдет фестиваль «Рок в защиту животных». «Рок в защиту животных» - международная благотворительная акция, которая проходит одновременно в различных регионах России и зарубежья.

Основная цель фестиваля: привлечь внимание к проблеме жестокого обращения с животными, донести до окружающих, что все мы равны в этом мире: и животные, и люди. В программе выступят следующие коллективы: «Инкуб», «Группа Че», «АкYра», «Porter», Влад Виноградов.

- Мы верим, что такая масштабная акция, объединяющая всех неравнодушных к проблеме жестокого и безответственного отношения к животным, станет еще одним шагом к принятию Закона о защите животных. Музыка нам в этом поможет, - отмечают организаторы.

Клуб «Биг Бен», ул. Брагина, 2.

2 октября с 19:00 до 22:00.

Вход - 300 рублей.

Все вырученные средства будут перечислены в приют животных.

К акции присоединилось 80 городов России. Фото: из архива фестиваля

К акции присоединилось 80 городов России. Фото: из архива фестиваля

КОНЦЕРТЫ

Тверская академическая филармония приглашает

1-30 октября - 50-й фестиваль «Музыкальная осень в Твери».

Фестиваль «Музыкальная осень в Твери» – грандиозное музыкальное событие года для всего Верхневолжья, которое дарит слушателям возможность окунуться в мир музыки, познакомиться с новыми именами и встретиться с уже полюбившимися музыкантами.

1 октября в 18:30 - Торжественное открытие 50-го фестиваля «Музыкальная осень в Твери». Дж. Верди «Реквием».

Сводный симфонический оркестр, большой сводный хор, солисты ГАБТ и филармонии. Дирижер – Андрей Кружков.

6 октября в 17:00 - Программа «Вселенная Бах» в рамках 50-го фестиваля «Музыкальная осень в Твери».

Лауреат международных конкурсов Константин Волостнов (орган, г. Москва).

Творческий вечер Наталии Лукьяновой

Наталия Лукьянова – лауреат Международного фестиваля песен о войне им. Э. Хиля, дипломант Всероссийского конкурса «Звезда, рождённая в Петербурге», конкурса им. С.Я. Лемешева, фестиваля А. Петрова, экс-солистка Ярославской государственной филармонии, артистка петербургской эстрады, поэтесса, преподаватель.

В программе прозвучат современные романсы, песни из кинофильмов, авторские стихи.

В концерте принимает участие Елена Яманова.

Библиотека Горького, актовый зал

29 сентября в 16:00

Вход свободный.

Справки по телефону: 34-34-92.

Наталия Лукьянова. Фото: из архива Наталии Лукьяновой

Наталия Лукьянова. Фото: из архива Наталии Лукьяновой

ГАСТРОЛИ

«Синяя птица»

ВИА «Синяя птица» - легендарный вокально-инструментальный ансамбль, созданный в СССР и по сей день сохранивший популярность и любовь зрителей. Их песни знают все: «Ты мне не снишься», «Там, где клён шумит», «Так вот какая ты», «Белый теплоход», «Я иду к тебе навстречу», «Горько», «Здравствуй, как ты живешь», «Мамина пластинка», «Ты сейчас обижаешь любовь».

ВИА «Синяя птица» - это ансамбль, с которым связана творческая карьера многих выдающихся и популярных российских музыкантов.

Клуб «Биг Бен» ул. Брагина, 2.

28 сентября в 18:00.

Количество билетов ограничено (всего 100).

Вход: 1000-1500 руб.

ВСТРЕЧИ

Эко-встреча «Соль земли»

На экологической встрече будут говорить об экологии и осознанном потреблении.

В программе:

11:10-11:40 - знакомство с художником Виктором Лебедевым

11:40-12:00 - лекция-беседа по раздельному сбору мусора и опасным отходам

11:40-13:20 - детская программа

12:00-12:30 - музыкальное выступление Ильи Аносова

13:00-13:20 - лекция о важности переработки пластика и производства из вторичного сырья 13:20-14:20 - поэтический час, свободный микрофон

14:20-14:45 - окончание эко-встречи

Гости встречи смогут сдать накопившиеся батарейки и крышки от пластиковых бутылок.

Набережная Тьмаки (напротив торгового центра «Семь морей»)

28 сентября с 11:00 до 15:00.

Вход свободный.

На встречу приглашают всех неравнодушных к проблеме. Фото: Дмитрий Солодянкин

На встречу приглашают всех неравнодушных к проблеме. Фото: Дмитрий Солодянкин

ИСТОЧНИК KP.RU

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