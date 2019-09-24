Родители хулиганов, обидевших бабушку-ветерана, заставят детей отработать провинность

Напомним, 13 сентября двое 10-летних школьников выбили несколько стёкол на веранде дома 88-летней жительницы Заволжского сельского поселения Нины Захаровой. Малолетние хулиганы бабушке Нине отомстили: накануне она прогнала мальчишек, которые шумели и прыгали через забор детского сада. История эта попала в соцсети и не оставила равнодушными ни местных жителей, ни тверских журналистов.

«КП»-Тверь» съездила к Нине Михайловне в гости, но узнала гораздо больше, чем подробности этого неприятного происшествия.

Оказалось, бабушка Нина — человек удивительной судьбы. Ей было всего десять, как и её нынешним обидчикам, когда началась Великая Отечественная война. На девочку легли заботы о младших сёстрах и домашнем хозяйстве. Уже в тринадцать Нина стала труженицей тыла - чистила дороги, работала на лесозаготовке. За это получила впоследствии звание ветерана войны.

После войны Нина Захарова устроилась работать дояркой на Каликинскую ферму совхоза имени 50-лет СССР. Немногим позже за трудолюбие и смекалку ей предложили стать бригадиром. Под руководством Нины Михайловны бригада станет передовым коллективом, многократным победителем соцсоревнований, звездой местной, а иногда и всесоюзной прессы. За свой труд Нина Михайловна получила много орденов и медалей, среди которых есть даже Орден Ленина.

Неизвестно, знали ли подробности биографии бабушки Нины семьи мальчишек-хулиганов, но за некрасивый поступок своих детей они извинились и пообещали вставить на веранде новые стёкла.

Неделю спустя «КП»-Тверь» проконтролировала, выполнено ли обещание.

- Стёкла на веранде они уже вставили, - поделились с нашей редакцией родственники Нины Михайловны. - И повторно извинились.

А ещё родители провинившихся мальчишек пообещали, что те отработают провинность: всю зиму будут чистить во дворе у Нины Михайловны снег. Это, конечно, пожилому человеку весьма кстати. Сама же бабушка Нина, по словам родственников, довольна, что неприятная история всё-таки разрешилась хорошо.