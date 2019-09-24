2019-09-24T17:32:52+03:00
Общество

Родители хулиганов, обидевших бабушку-ветерана, заставят детей отработать провинность

«КП»-Тверь» узнала, чем завершилась скандальная история с выбитыми стёклами в доме ветерана войны и труда
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Нина Захарова - ветеран войны и труда.Нина Захарова - ветеран войны и труда.Фото: Виктория ТУШКОВА
Изменить размер текста:

Напомним, 13 сентября двое 10-летних школьников выбили несколько стёкол на веранде дома 88-летней жительницы Заволжского сельского поселения Нины Захаровой. Малолетние хулиганы бабушке Нине отомстили: накануне она прогнала мальчишек, которые шумели и прыгали через забор детского сада. История эта попала в соцсети и не оставила равнодушными ни местных жителей, ни тверских журналистов.

«КП»-Тверь» съездила к Нине Михайловне в гости, но узнала гораздо больше, чем подробности этого неприятного происшествия.

Оказалось, бабушка Нина — человек удивительной судьбы. Ей было всего десять, как и её нынешним обидчикам, когда началась Великая Отечественная война. На девочку легли заботы о младших сёстрах и домашнем хозяйстве. Уже в тринадцать Нина стала труженицей тыла - чистила дороги, работала на лесозаготовке. За это получила впоследствии звание ветерана войны.

После войны Нина Захарова устроилась работать дояркой на Каликинскую ферму совхоза имени 50-лет СССР. Немногим позже за трудолюбие и смекалку ей предложили стать бригадиром. Под руководством Нины Михайловны бригада станет передовым коллективом, многократным победителем соцсоревнований, звездой местной, а иногда и всесоюзной прессы. За свой труд Нина Михайловна получила много орденов и медалей, среди которых есть даже Орден Ленина.

Неизвестно, знали ли подробности биографии бабушки Нины семьи мальчишек-хулиганов, но за некрасивый поступок своих детей они извинились и пообещали вставить на веранде новые стёкла.

Неделю спустя «КП»-Тверь» проконтролировала, выполнено ли обещание.

- Стёкла на веранде они уже вставили, - поделились с нашей редакцией родственники Нины Михайловны. - И повторно извинились.

А ещё родители провинившихся мальчишек пообещали, что те отработают провинность: всю зиму будут чистить во дворе у Нины Михайловны снег. Это, конечно, пожилому человеку весьма кстати. Сама же бабушка Нина, по словам родственников, довольна, что неприятная история всё-таки разрешилась хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Спектакль «Фанфаронова гора», созданный по записным книжкам Льва Толстого, покажут в Твери
В Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области доставили истощённого медвежонка
Красоту песен и стихов, исполненных на языке жестов, покажут жителям Твери
В центре Твери закрасили космонавта, которого нарисовал уличный художник Майк Хайпер
В Тверской области сбили велосипедиста, который рулил одной рукой
В Твери изменились сроки перекрытия улицы Горького
Тверским школьникам советуют отрываться от компьютера каждые полчаса
У жительницы Твери украли велосипед, оставленный в подъезде без присмотра
В Тверской области поймали бешеную собаку
Предприниматель из Твери заплатит крупный штраф за задержку зарплаты сотрудникам
На улице Терещенко в Твери сбили пешехода
Школьников из Тверской области приглашают принять участие в конкурсе рисунков на спортивную тематику
Житель Тверской области культивировал на своем участке наркотические растения
В тверском доме-интернате престарелых и инвалидов кормили некачественным творогом и сыром
В Тверской области почти 200 тысяч человек сделали прививку от гриппа
Фельдшерско-акушерский пункт в Тверской области работал без лицензии
В Твери переложили более 360 квадратных метров асфальта
Киллер Веселов незадолго до смерти признался близким, что убил Михаила Круга
Ребенок травмировал руку во время отдыха в детском центре под Тверью
Бывший замгубернатора Тверской области Алексей Каспржак стал марафонцем
В школах и детских садах Твери стало тепло
Медальон погибшего в Тверской области красноармейца передадут родственникам
В Твери пешеход пострадал по вине неизвестного водителя
Житель Тверской области хранил в лесу боевые снаряды
На экологической встрече в Твери будут сортировать мусор, читать стихи и слушать музыку
Сольный концерт Евгения Окунева «Я хочу тебя видеть» пройдет в Твери