2019-09-24T12:59:14+03:00
Общество

Удомля приняла эстафету «Забега атомных городов»

Более 600 человек приняли участие в первом «Забеге атомных городов», который прошел в Удомле 22 сентября 2019 г.
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"Забег атомных городов""Забег атомных городов"
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Сергей БОЙКО

Масштабный спортивный праздник, приуроченный к Году здоровья и юбилейному XXX межмуниципальному легкоатлетическому пробегу «Кросс нации», объединил спортсменов и любителей бега из Удомли, Твери, Максатихи, Бологого и Вышнего Волочка.

«Забег атомных городов» проходит в 20 городах присутствия Госкорпорации «Росатом». Жители атомных городов последовательно подключаются к марафону и передают эстафету следующим городам.

«В Удомле наряду со спортсменами-профессионалами на старт вышли воспитанники детских садов, общеобразовательных учреждений, детско-юношеской спортивной школы, работники и руководители предприятий и организаций, ветераны спорта. Самым юным участником стала двухнедельная Милана Булина. Самым пожилым - 84-летний Леонид Подушков», - отметил начальник управления информации и общественных связей Калининской АЭС Александр Давыдов.

Программа мероприятия включала призовые забеги на дистанции 10 км, 5 км или 2019 м в разных возрастных группах. Кроме того, любой желающий мог преодолеть символический марафон в 1 км. Также в рамках «Забега атомных городов» прошли соревнования по скандинавской ходьбе.

По итогам призовых забегов были определены победители среди мужчин и женщин в каждой из возрастных категорий. В число победителей вошли работники Калининской АЭС. Среди мужчин самым быстрым на дистанции 10 км стал инженер электрического цеха Юрий Князев. В кроссе на 5 км среди мужчин серебряную медаль завоевал начальник смены службы безопасности Андрей Плотников. Среди женщин вторую и третью ступени пьедестала почета завоевали работницы цеха тепловой автоматики и измерений Марина Тулисова и Елена Крайденко соответственно. Всего в призовых соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов.

Завершился спортивный праздник ярким флешмобом, организованным активистами молодёжного движения Удомли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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