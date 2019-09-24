Все получится, когда в товарищах согласье есть: тверские ТОСы обменялись опытом

Двухэтажные аккуратные особнячки на Александра Невского - есть в них что-то не тверское, столичное. Питерское или даже венецианское. Стекла с позолоченными решеточками «под старину», деревянные навесы над маломестным паркингом, кованые фонари. В каждом таунхаусе всего по пять квартир.

«Чтоб я так красиво жила... но, видно, дорого,»- подумалось при взгляде на всю эту ухоженную красоту.

Наверно, так же подумали и представители Советов ТОС, которые в сопровождении депутатов гордумы (городской парламент курирует городские ТОСы) приехали сюда на выездное заседание, чтоб обменяться опытом. Они, в некотором смущении, снимали аккуратные двухэтажные домики на мобильники и несколько робели задавать вопросы местному председателю ТОС «Затверецкий квартал» Игорю Петрову.

Потом освоились, людей интересовало все - от момента организации, до текущих вопросов в работе. ТОС этот молодой - организован юридически в феврале текущего года, но успешно работающий.

«Да у нас все вступили в ТОС», - заверил Игорь Петров, отвечая на вопрос о том, сколько жителей у них в организации состоит.

Конечно, были трудности, люди не понимали - зачем это надо, но потом поняли, что каждый житель должен быть участником процесса благоустройства и проявили сознательность - вступили. Сейчас в ТОСе около 400 членов.

Вместе решили, что пора местную детскую площадку обновить и вступили в программу ППМИ- сейчас ждут монтажа. Новая площадка вышла в 1 млн 200 тыс. рублей, но, по условиям программы, жильцы оплатили лишь четверть суммы.

Территория ТОСа хорошо огорожена, но все равно на ее благоустроенную землю любят захаживать, чтобы выгулять своих собак, жильцы из соседнего частного сектора. Этот вопрос председатель обсудил с депутатом Дмитрием Нечаевым. Народ несознательный - с поводка собак спускает, на газонах питомцы гадят.

Депутат Нечаев - известный зоозащитник - но в этом случае на сторону хозяев собак не встал, сказал, что убирать надо по закону, а за нарушение его собаководам может «прилететь» административное наказание в виде штрафа в 500 рублей. Потом представители ТОСов отправились обмениваться опытом к коллегами на улицу Мусоргского, там экстерьер был более демократичным.

« Мы уже восемь лет сами делаем территорию вокруг себя лучше: во дворе установили видеонаблюдение, гостевую парковку, сделали детскую площадку», - поделился с приехавшими председатель ТОСа Александр Грошелев.

Сейчас этот ТОС собираются регистрировать как юрлицо. Когда это случится, тосовцы смогут участвовать в размещении заказов, при получении тендеров или грантов средства перечисляется на счет ТОСа, а не посредников и пр.

Подводя итоги поездки, депутат Дмитрий Нечаев призвал равняться на опыт лучших и заметил, что все получится, когда в товарищах согласие есть.