2019-09-23T16:18:53+03:00
Общество

В классах школ Твери не должно быть холоднее 18 и жарче 24 градусов

Роспотребнадзор напомнил читателям «КП»-Тверь» о правильном температурном режиме в школах и детских садах
Виктория ТУШКОВА
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Чтобы дети на занятиях не мёрзли, в школьных классах, залах и столовых должна поддерживаться правильная температура.Чтобы дети на занятиях не мёрзли, в школьных классах, залах и столовых должна поддерживаться правильная температура.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ближайшие полгода наш комфорт будет напрямую зависеть от тепла батарей. И, конечно, любого родителя волнует, не мёрзнет ли в детском саду или школе его любимая кроха. Это важно, даже если крохе уже шестнадцать: прививки прививками, но, когда в школьном кабинете изо рта идёт пар или все сидят мокрые от пота, здоровья не жди.

Кстати, заботливый родитель вполне может прийти в школу или детский сад и проверить, правильная ли там поддерживается температура. А чтобы вы были подготовлены, «КП»-Тверь» расскажет, сколько градусов должно быть в классах, раздевалках и спортзалах, согласно нормам, утверждённым Роспотребнадзором.

Температура в школах

Классы, лаборатории, рекреации, гардероб, столовая: +18...+24С

Спортивный зал и мастерские: +18...+20С

Медкабинеты и раздевалки спортзала: +20...+22С

Душевые: +24...+25С

Температура в детских садах

Игровые и туалеты ясельных групп: +22...+24С

Игровые младшей, средней и старшей групп: +21...+23С

Туалеты младшей, средней и старшей групп: +19...+20С

Спальни всех групп: +19...+20С

Музыкальные и гимнастические залы: +19...+20С

Бассейн: не ниже +20С

Раздевалка и душевая бассейна: +25...+26С

Медкабинеты: +22...+24С

ИСТОЧНИК KP.RU

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