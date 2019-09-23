В классах школ Твери не должно быть холоднее 18 и жарче 24 градусов
Ближайшие полгода наш комфорт будет напрямую зависеть от тепла батарей. И, конечно, любого родителя волнует, не мёрзнет ли в детском саду или школе его любимая кроха. Это важно, даже если крохе уже шестнадцать: прививки прививками, но, когда в школьном кабинете изо рта идёт пар или все сидят мокрые от пота, здоровья не жди.
Кстати, заботливый родитель вполне может прийти в школу или детский сад и проверить, правильная ли там поддерживается температура. А чтобы вы были подготовлены, «КП»-Тверь» расскажет, сколько градусов должно быть в классах, раздевалках и спортзалах, согласно нормам, утверждённым Роспотребнадзором.
Температура в школах
Классы, лаборатории, рекреации, гардероб, столовая: +18...+24С
Спортивный зал и мастерские: +18...+20С
Медкабинеты и раздевалки спортзала: +20...+22С
Душевые: +24...+25С
Температура в детских садах
Игровые и туалеты ясельных групп: +22...+24С
Игровые младшей, средней и старшей групп: +21...+23С
Туалеты младшей, средней и старшей групп: +19...+20С
Спальни всех групп: +19...+20С
Музыкальные и гимнастические залы: +19...+20С
Бассейн: не ниже +20С
Раздевалка и душевая бассейна: +25...+26С
Медкабинеты: +22...+24С
ИСТОЧНИК KP.RU