Не загромождать, а обустраивать: тверской парк Победы должен стать местом, куда хочется прийти

С недавних пор депутатам тверской городской Думы запретили тратить свой «депутатский миллион» на благоустройство придомовых территорий. Депутатский миллион — деньги, которые бюджет выделяет каждому народному избраннику ежегодно, дабы он смог помочь реализации чаяний избирателей и поддержать свой округ финансово.

Пожалуй, больше всего парламентарии любили пускать эти деньги на обустройство дворов. Во-первых, это вполне осязаемая помощь своим избирателям, а во-вторых - просто приятно, так как знаешь, кому конкретно помог. Разве ж плохо? Но теперь так делать нельзя: дворы - имущество, не принадлежащее муниципалитету. Пришлось депутатам задуматься, как потратить деньги на муниципальные нужды, да так, чтобы и люди эту помощь ощутили.

Не секрет, что Тверь, очень страдает по части современного городского пространства. Столица региона — и почти полное отсутствие грамотно спланированных общественных территорий. Сейчас это модно называть «центрами притяжения», и те, что имеются, горожан не особо притягивают.

Пустить свой депутатский миллион в дело создания правильных городских территорий решил депутат гордумы Дмитрий Гуменюк. Тем более, что в его округе как раз располагается знаковое место — парк Победы.

Депутат гордумы Дмитрий Гуменюк считает, что главное - чтобы в парк хотелось прийти горожанам.Фото: Виктория ТУШКОВА

До недавнего времени в парке царил, мягко говоря, бардак. Долгое время он был просто запущен, попытки решать проблемы точечно к порядку, что вполне закономерно, не привели, равно как и попытка сдать парк в концессию.

Сейчас в парке Победы есть экстрим площадка, недообустроенный музей военной техники под открытым небом, мемориал — Пантеон Памяти и разной степени запущенности пешеходные дорожки.

Недавно горадминистрация вынесла на обсуждение предложенную инвесторами концепцию развития парка Победы. Но идеи обустройства музея Юнармии, плаца для суворовцев и часовни поддержки у общественников не получили. Вопрос о том, каким быть парку остался открытым. А учитывая скорое завершение строительного сезона, рассчитывать на то, что в Парке что-то изменится к грядущему 75-летию Победы, не приходится.

- Это не значит, что ничего не надо делать. От лица Тверской швейной фабрики, вместе с созданной на предприятии инициативной группой, мы хотим предложить новую концепцию развития парка Победы, которая, в первую очередь, устроит горожан, - рассказал депутат «КП»-Тверь».

Концепция должна быть реальной. Можно сколько угодно мечтать о том, чтобы превратить парк в волшебный город-сад, но где взять столько денег? Поэтому инициативная группа фабрики отмела идеи на сто миллионов, и решила ограничиться более разумными суммами, которые действительно удастся найти с привлечением депутатских и бюджетных средств, а также помощи инвесторов.

Но танцевать придётся от того, что есть: оставить имеющуюся маршрутизацию и, конечно, две уже сформировавшиеся зоны — патриотическую и общественную.

- По нашей идее коммерциализация парка должна быть минимальной. Например, пункт проката и небольшой ресторанчик на воде, - поделился задумками депутат Гуменюк. - Общественная зона должна быть именно парком. Современным, благоустроенным, с элементами цивилизации: хорошими дорожками, общественным туалетом, но всё-таки парком.

А для чего нужен в городе парк? Вспомните тот же Питер или далёкий Нью-Йорк: городской парк - это смена обстановки, оазис для человека, уставшего от урбанистической суеты. Парки планируются именно ради этого. И вряд ли стоит загромождать парковую территорию новыми монументальными строениями, что предполагала предложенная недавно концепция.

Конечно, в зелёной зоне должна появиться одна или несколько действительно хороших детских площадок. Чтобы это стало уникальным для города местом семейного отдыха. Безусловно, сохранится и экстрим-площадка. Спроектировать всё необходимо так, чтобы разные зоны не пересекались, не мешали друг другу.

Ну а название парка вполне оправдает зона патриотики. Здесь потребуется немного — привести всё в порядок и обустроить по-человечески территорию, на которой располагается военная техника. Как минимум — сделать качественное дорожное покрытие и грамотно расставить экспонаты. Чтобы это действительно стало похоже на музей под открытым небом, а не на беспорядочно расставленные на разношёрстной плитке танки и самолёты.

Кстати, Дмитрий Гуменюк рассказал ещё об одной интересной идее, родившейся параллельно: создать на проспекте Победы тандем двух зон: зоны отдыха в парке Победы и общественно-деловой зоны. Реализация этой идеи уже началась стихийно: с тех пор как Тверская швейная фабрика переехала в новое помещение, прежнее здание стало превращаться в некую общественно-деловую площадку. И если грамотно реализовать этот потенциал, то в здании можно организовать притягательное как для бизнеса, так и для общения и развлечений пространство. В формате московских и питерских проектов.

- Организовав рядом два таких центра притяжения мы, по сути, создадим в центре города новую абсолютно комфортную среду — и с точки зрения зелёных зон и с точки зрения времяпрепровождения - как праздного, так и делового, - считает Дмитрий Гуменюк.

Но, как отметил депутат, на нынешнем этапе делать всё надо быстро. Инициативная группа уже собирает воедино тезисы, которые лягут в основу технического задания на обустройство парка Победы. После этого будет объявлен конкурс на лучшую идею по реализации этого ТЗ. Своё видение того, каким должен стать парк, смогут предложить все желающие - как профессионалы, так и простые горожане. Победителя даже вознагралят материально. Но главное, что лучшая задумка получит возможность быть реализованной.

- Техзадание мы надеемся выставить уже в ноябре. Месяц дадим на конкурс идей. Тогда уже в декабре-январе получится выделить деньги на разработку проекта, - распланировал Дмитрий Гуменюк. - Я выступаю за единую концепцию, которую мы общими услилями сможем реализовать в течение нескольких лет. Предварительно, конечно, выставив её на одобрение губернатору, городской администрации, коллегам и общественникам.