Тверь оказалась в хвосте рейтинга оценки работы городского транспорта

Тверь заняла 174-ю строчку в рейтинге городов России по работе общественного транспорта, заработав 5,9 балла из 10 возможных. Опрос проводился среди жителей 200 крупных российских городов, участие в нём приняли более 90 тысяч человек.

Аналитики портала «Domofond.ru» составляют такой рейтинг ежегодно. Они предлагают респондентам присвоить от 1 до 10 баллов утверждению «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе». Кроме того, в исследовании есть возможность отследить динамику общественного мнения за год.

В 2019 году самую высокую оценку заработал транспорт Тюмени - 8,2 балла. А вот жители города Шахты из Ростовской области поставили местному транспорту 4,2 балла, это самая низкая оценка и 200-я строка рейтинга.

Исследователи отмечают, что в среднем по стране работу общественного транспорта люди оценили на 0,2 балла ниже, чем в прошлом году: 6,6 балла.

Транспорт Твери на 174-й позиции

Тверские маршрутки, автобусы и троллейбусы заработали 5,9 балла. В общем рейтинге из двухсот городов это 174-я строчка. Отметим, что оценку 5,9 поставили своему транспорту также жители Челябинска, Кемерово, Альметьевска, Балашихи и ещё нескольких городов. Но Тверь среди них показала самую резкую отрицательную динамику по сравнению с исследованием прошлого года. Наша оценка снизилась на 1,2 балла, в то время как в Челябинске и Кемерово - на 0,9 балла, в Альметьевске не изменилась, а в Балашихе вообще подросла на 0,2.

И это неудивительно. Год назад в Твери худо-бедно, но работал последний трамвайный маршрут № 5. В муниципальном транспортном предприятии ПАТП-1 содержался штат вагоновожатых и кондукторов. В городе кое-где оставались рельсы и других трамвайных маршрутов. Это вселяло надежду, что их когда-нибудь отремонтируют, хотя об этом уже говорили с изрядной долей скепсиса.

Год назад ещё можно было уехать в «Чайку» на троллейбусе. Ещё теплилась в ком-то надежда, что троллейбусный парк пополнят новыми машинами.

Год назад ещё можно было купить или обменять транспортную карту «Иволга» у кондуктора или водителя. Пассажиры ожидали реализации обещанной возможности пополнять карту онлайн и надеялись на расширение её функционала.

Год назад озвучивались планы постепенно оснастить системой безналичной оплаты и коммерческие маршрутки.

Но что мы имеем сегодня? 14 ноября как раз исполнится год, как трамвайное движение в Твери прекращено. Рельсы выкорчёвывают, а то место, где они были, закатывают в асфальт. Весь штат вагоновожатых уволен.

На единственном троллейбусном маршруте, идущем в «Чайку», работает всего одна машина. Новые троллейбусы закупать уже давно не планируется.

Транспортная карта «Иволга» доживает своё, не получив развития, а напротив, утратив часть своих немногочисленных возможностей.

Маршрутки, за исключением маршрута № 8, так и не оснастили системой безналичной оплаты. В остальном же это самая стабильная часть системы общественного транспорта Твери, хотя далеко не самая удобная и безопасная.

Поэтому, наверное, даже падение выставленного транспорту балла на 1,2 пункта можно назвать весьма лояльной оценкой.

А как у соседей?

Что касается наших ближайших соседей (столиц регионов, граничащих с Тверской областью), то все они заняли более высокие позиции в списке, чем Тверь.

Хуже всего, по оценке местных жителей, дела обстоят в Великом Новгороде. Новгородский общественный транспорт получил 6,2 балла (в 2018 году - 6,3) и занял 151-ю строчку.

Оптимистичнее ситуация в Вологде: 126-я строчка рейтинга и 6,5 балла (такой же балл поставили вологодскому транспорту и год назад).

На 85-й строчке рейтинга - Псков. Его транспорт оценён на 6,8 балла (год назад - 7 баллов).

Ещё немного лучше дела у Смоленска: 81-я строчка и 6,9 балла (в 2018 году - 7,5).

Ярославль с 6,9 балла оказался на 70-й строчке рейтинга (прошлогодняя оценка - 7,1 балла.

Сравнивать нашу ситуацию с Москвой, наверное, было бы глупо. Просто отметим, что столичный общественный транспорт заработал 7,7 балла и поместил Москву на 8-ю строчку рейтинга.