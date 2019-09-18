2019-09-23T16:18:53+03:00
Политика

Возрастных работников Твери будут переобучать

В администрации Твери прошло совещание
Алина ПЕТРОВА
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На совещании. Фото: пресс-служба администрации ТвериНа совещании. Фото: пресс-служба администрации Твери
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Заместитель Главы администрации Твери Андрей Гаврилин провел совещание с руководителями кадровых служб ведущих предприятий города по вопросам обучения и повышения квалификации сотрудников предпенсионного возраста. Переобучение граждан этой категории организовано рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» и начнется уже в конце сентября текущего года.

- Занятия будут проходить за счет федеральных средств на базе учебных центров, которые имеют отвечающую требованиями лицензию, либо на территории самих предприятий при заключении соответствующего договора, - пояснила директор ГКУ Тверской области «Центр занятости населения города Твери» Ольги Мишуниной.

В 2019-2020 годах в рамках данного проекта обучению подлежат работающие мужчины 1959-1963 годов рождения и женщины 1964-1968 годов рождения как по направлению работодателя, так и обратившиеся в Центр занятости населения самостоятельно.

Перечень образовательных программ для обучения людей старшего поколения в рамках национального проекта «Демография» разнообразен. В частности, можно получить профессию бухгалтера, водителя категории «В», оператора электронно-вычислительных машин, слесаря по ремонту автомобилей, официанта, парикмахера, повара, продавца, садовода, ландшафтного дизайнера, секретаря, агента банка, агента по продаже недвижимости и ряд других. Освоить можно будет как специальность, востребованную на собственном предприятии, так и абсолютно новую профессию.

Мероприятия по переобучению и повышению квалификации людей предпенсионного возраста будут длиться до 2024 года. Руководителям организаций рекомендовано заранее составлять списки сотрудников подходящей возрастной категории, желающих пройти переобучение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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