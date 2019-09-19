В Твери завершаются работы на объектах, возведенных в рамках Программы поддержки местных инициатив

В этом году в Твери реализуется 26 проектов в рамках Программы поддержки местных инициатив. На сегодняшний день работы на 20 объектах завершены, причём 17 уже приняты комиссиями, сообщают в администрации Твери.

Одним из наиболее ярких объектов в Заволжском районе стала детская площадка во дворе домов №34 и №36 по улице Скворцова-Степанова. В этом году на её обновление – установку новых элементов и устройство современного резинового покрытия – было затрачено почти 1,2 миллиона рублей.

Деньги на реализацию проекта, как и предписывает Программа, были направлены из трех источников: бюджетов региона (около 518 тысяч рублей) и города (480 тысяч рублей), а также средства собственников помещений в доме – 180 тысяч рублей собрали жители, порядка 20 тысяч рублей – организации-арендаторы помещений и ТСЖ. Кроме того, участие жильцов было и нематериальным – в процессе и по окончании ремонта граждане проводили на площадке субботники, вывозили мусор и демонтированные фрагменты площадки.

Напомним, Программа поддержки местных инициатив в Твери работает с 2016 года. Она даёт жителям города возможность благоустроить свои дворы – установить детские площадки, спортивные комплексы, оборудовать парковки и многое другое. Работы активно ведутся во всех районах города.