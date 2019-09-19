2019-09-23T16:18:53+03:00
Общество

В Твери завершаются работы на объектах, возведенных в рамках Программы поддержки местных инициатив

В этом году в областной столице реализуется 26 проектов в рамках программы
Алина ПЕТРОВА
Поделиться:
Один из объектов программы уже сдан. Фото: пресс-служба администрации ТвериОдин из объектов программы уже сдан. Фото: пресс-служба администрации Твери
Изменить размер текста:

В этом году в Твери реализуется 26 проектов в рамках Программы поддержки местных инициатив. На сегодняшний день работы на 20 объектах завершены, причём 17 уже приняты комиссиями, сообщают в администрации Твери.

Одним из наиболее ярких объектов в Заволжском районе стала детская площадка во дворе домов №34 и №36 по улице Скворцова-Степанова. В этом году на её обновление – установку новых элементов и устройство современного резинового покрытия – было затрачено почти 1,2 миллиона рублей.

Деньги на реализацию проекта, как и предписывает Программа, были направлены из трех источников: бюджетов региона (около 518 тысяч рублей) и города (480 тысяч рублей), а также средства собственников помещений в доме – 180 тысяч рублей собрали жители, порядка 20 тысяч рублей – организации-арендаторы помещений и ТСЖ. Кроме того, участие жильцов было и нематериальным – в процессе и по окончании ремонта граждане проводили на площадке субботники, вывозили мусор и демонтированные фрагменты площадки.

Напомним, Программа поддержки местных инициатив в Твери работает с 2016 года. Она даёт жителям города возможность благоустроить свои дворы – установить детские площадки, спортивные комплексы, оборудовать парковки и многое другое. Работы активно ведутся во всех районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Почему оправдательных приговоров в судах России меньше, чем при Сталине
После скандальных историй - сначала с журналистом Голуновым, а затем и с актером Устиновым - стало ясно: в России нужно менять работу судов и силовиков. Но как это сделать? Об этом мы в эфире Радио «КП» спросили публициста Георгия­ Бовта
Глава Росреестра Виктория Абрамченко: Беседки и теплицы регистрировать не надо. Успокойтесь!
За последние пару месяцев начало действовать много новшеств, связанных с квартирами и дачами. Разъяснить, что к чему, к нам на Радио «КП» приехала глава Росреестра Виктория Абрамченко
Алексей Волин: Если чиновника сокращают, значит - он хорошо поработал и поэтому в нем больше не нуждаются
Так - довольно своеобразно! - замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России откликнулся на планы Минфина уменьшить аппарат госслужащих [аудио]
Новости 24
На экологической встрече в Твери будут сортировать мусор, читать стихи и слушать музыку
Сольный концерт Евгения Окунева «Я хочу тебя видеть» пройдет в Твери
Спектаклю Тверского театра драмы «Дачная лихорадка» на фестивале «Старейшие театры России в Калуге» дали высокую оценку
В Тверской области суд заблокировал сайты, которые торговали запрещенными рыболовными снастями
В трех районах Твери пройдут плановые отключения электроэнергии
На теплотрассах в микрорайоне "Южный" в Твери завешается ремонт
Жительница Тверской области соврала о краже паспорта и получила полгода исправительных работ
"Музыкальная осень в Твери" откроется выступлением симфонического оркестра и большого сводного хора
Более 700 жителей Твери вышли на уборку города
Ежемесячную выплату из материнского капитала получают более 1200 семей в Тверской области
Тверская область находится на 53 месте в стране по росту зарплат
В Тверской области началась астрономическая осень
Частицы металломагнитной примеси обнаружили в манке в Тверской области
Госавтоинспекторы разыскивают очевидцев ДТП в Заволжском районе Твери
Прокуратура защитила права инвалидов восьми сельских поселений Тверской области
Автомобилист из Тверской области лишился видеорагистратора
В Тверской области появился спортивный маршрут для пенсионеров
В Тверской области предприниматель устроил вдоль дороги склад лесоматериалов
На Театральной площади в Твери произошло ДТП
Безработный житель Тверской области обокрал дачу москвички
Тверские следователи закрыли дело об убийстве певца Михаила Круга
Более 60 тысяч электронных больничных выдано в Тверской области