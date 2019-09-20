2019-09-23T16:18:53+03:00
Общество

В парках Твери устанавливают новые детские площадки

Они будут рассчитаны, в том числе, и на детей с ограниченными возможностями здоровья
Алина ПЕТРОВА
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Монтаж новой детской площадки в Горсаду. Фото: пресс-служба администрация ТвериМонтаж новой детской площадки в Горсаду. Фото: пресс-служба администрация Твери
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В Твери в двух популярных зонах отдыха – Городском саду и парке Победы – появятся новые детские игровые комплексы. Они будут рассчитаны, в том числе, и на детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщают в администрации города.

Городской сад – одно из наиболее популярных мест семейного отдыха в Твери. Здесь регулярно проводятся праздники для детей, в последнее время появляются новые аттракционы. Так, в прошлом году в Городском саду начал работать «Автодром», а в этом – карусель «Калипсо». Ещё одно место притяжения – детская площадка. Однако из-за неудовлетворительного состояния старые игровые элементы пришлось демонтировать. Сейчас на их месте устанавливают новый современный комплекс.

– Этот комплекс рассчитан на детей разных возрастов и возможностей. Он будет включать в себя три больших качели, различные лесенки, горки. Кроме того, мы установим здесь игровые элементы для детей с ограниченными возможностями здоровья, – рассказал директор МУП «Дирекция парков» Максим Рупанов.

Для того, чтобы обеспечить комфортный подход к площадке, рядом с комплексом будет благоустроена входная зона, также появится дополнительное освещение.

Работы по установке большой детской площадки будут выполнены и в парке Победы. Недавно здесь были демонтированы старые игровые элементы – это необходимо было сделать, поскольку они не отвечали требованиям безопасности. В ближайшее время на этом же месте установят игровой комплекс, напоминающий самолёт МИГ-25, установленный в парке Победы рядом с входной группой.

Площадка размером 10 на 10 метров также подойдёт для развития ребят различного возраста, рядом с ней установят комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, продолжается комплексное благоустройство территории парка Победы. В настоящий момент здесь обустраивается пирс с удобным спуском к реке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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