2019-09-19T14:55:21+03:00
Общество

Второго бабьего лета в Твери не будет, а будет погода ноября

В ближайшие дни нас ждут скачки давления, холодный ветер и осадки
Виктория ТУШКОВА
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Небо над Тверью в ближайшие дни будет холодным и низким, совсем как поздней осенью.Небо над Тверью в ближайшие дни будет холодным и низким, совсем как поздней осенью.Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
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Второго бабьего лета не предвидится. По крайней мере, в ближайшее время. Ветер гонит к нам с севера полярные воздушные массы, а значит, станет холодно и сыро. Да и атмосферное давление вздумало шутить шутки: поднявшись к субботе до 749 мм рт. ст., уже в воскресенье оно рухнет вниз более чем на 10 пунктов.

Так что будьте внимательны к своему самочувствию. А ещё постарайтесь выбрать время и унести с улицы в домашнее тепло всё, что рискует замёрзнуть или промокнуть. Такой совет даёт нам доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

- В субботу днём ожидается +10, а ночью +2 градуса. Солнце ещё иногда будет выглядывать, и обойдётся без сильных дождей. Но в воскресенье ждите ненастья, - рассказала Наталья Евгеньевна. - Через регион пройдёт быстрый циклон с очень сильным порывистым ветром и интенсивным дождём, днём будет +7. В понедельник стихия утихомирится, атмосферное давление придёт в норму, 750-752 мм рт. ст., но температура будет всего +6. А в ночь на вторник возможно похолодание до -1.

В начале рабочей недели на севере области в утренние часы кому-то даже посчастливится увидеть пару первых снежинок. К концу недели, предположительно, может совсем немного потеплеть, но на возвращение бабьего лета пока ничего не указывает. Напротив, тверская погода обещает напомнить нам о приближении довольно скучной, как сказал Александр Сергеевич Пушкин, ноябрьской поры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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