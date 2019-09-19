2019-09-19T13:16:00+03:00
Общество

Голосуй за героев нового урожая!

Онлайн голосование в рамках фотоконкурса «КП»-Тверь» продлиться с 19 по 26 сентября
Алина ПЕТРОВА
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С яблоками можно делать креативные фотки!С яблоками можно делать креативные фотки!Фото: Евгения ГУСЕВА
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Осень — время для дачников особенное: сбор урожая, можно насладиться результатами своего труда. Так не в одиночку же праздновать успех!

В начале месяца «КП»-Тверь» призвала дачников: фотографируйтесь вместе с плодами вашего дачного труда и присылайте снимки нам на фотоконкурс «Герои нового урожая!» Победит самая интересная и необычная фотография по версии читателей «Комсомолки».

Ниже — фотографии наших участников. Фото на конкурс прислали разные - некоторые стеснялись и фотографировали лишь свой урожай. Мы не могли их не разместить!

Смотрите и голосуйте! Онлайн голосование продлится с 19 по 26 сентября.

Победитель онлайн-голосования (тот, чье фото наберет наибольшее количество лайков) получит полезные дачные призы от партнера проекта - Садового центра СЕВЕРИН: саженцы прекрасных садовых цветов и инвентарь.

В ассортименте центра: семена, саженцы, луковичные и многолетние растения, удобрения, грунты, садовый инвентарь.

Адрес: Тверь, ул. 1-я Вагонников, д.1А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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