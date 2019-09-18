Дети даже представить не могли, в доме какой легендарной бабушки они выбили стёкла

При въезде в поселок Заволжский со стороны здания местной администрации, первое, что встречается, это мемориал, воздвигнутый в честь семнадцати Героев Советского Союза, которых дал стране Калининский район Тверской области.

В Заволжской средней школе вот уже 38 лет работает Народный музей 8-ой танковой бригады имени Ротмистрова. Если вы заглянете в школу, вам его с гордостью покажут и расскажут об уникальных экспонатах, например, перчатках и очках Главного маршала бронетанковых войск, Героя Советского Союза Павла Алексеевича Ротмистрова. Сюда часто ходят дети и, по словам руководителя музея Сергея Коновалова, героической историей своей страны они интересуются живо. В общем, по всему видно - память поколений в посёлке чтут.

Но на днях жители посёлка Заволжский сообщили в интернете, что местные хулиганы разбили окна в доме ветерана войны и труда Нины Захаровой. Говорилось, что совершили они эту пакость из мести: Нина Михайловна сделала замечание школьникам, которые слишком шумно себя вели на территории детского сада, в излюбленном месте отдыха местной шпаны.

Фотографии разбитых стёкол появились в соцсетях.Фото: Виктория ТУШКОВА

Чтобы выяснить, так ли всё было на самом деле, «КП»-Тверь» отправилась в посёлок Заволжский. Начали мы с визита в администрацию сельского поседения, ту самую, что стоит напротив мемориала.

- Мы, конечно, очень уважаем старшее поколение. Но к нам с жалобой на случившееся никто не обращался. Мы сами узнали об этом только вчера вечером из интернета. Но в интернете много чего пишут, всему верить нельзя, - озвучила свою позицию замглавы администрации Наталья Медянкина.

И то верно — доверяй, но проверяй, согласились мы, и, в отличие от местных чиновников, всё-таки взяли на себя труд прояснить ситуацию до конца.

К счастью, в Заволжской средней школе о произошедшем знали в деталях.

- Двое мальчишек, ученики нашей школы, действительно побили стёкла на веранде дома Нины Михайловны, она приходила к нам потом, - рассказала завуч школы Галина Козицына. - Дом бабушки граничит с территорией детского сада. Мальчишки прыгали с веранды сада через забор. Она велела им уйти. А на следующий день они вернулись и кинули несколько камней в её дом, разбили четыре стекла на веранде.

Хулиганов взяли на внутришкольный контроль, рассказала завуч школы Галина Козицына.Фото: Виктория ТУШКОВА

По словам Галины Александровны, оба хулигана, а им всего по 10 лет, взяты на внутренний контроль школы. В полицию заявлять на них Нина Михайловна отказалась. В школе с родителями мальчишек провели разговор, они извинились перед бабушкой и готовы восстановить разбитые стёкла.

Сама же бабушка Нина, к которой мы, конечно, тоже заглянули, оказалась бабушкой не простой. Нина Михайловна Захарова - ветеран войны и труда, кавалер высшего ордена Советского Союза - Ордена Ленина, а также Орденов Октябрьской Революции и «Знак почёта». Наград и благодарностей у Нины Захаровой не перечесть. Она - человек, который всю жизнь жил трудом, с десяти лет, возраста, в котором застала её Великая Отечественная. И звание ветерана войны Нине Михайловне дали как тыловику, работавшему в военное время.

Нина Михайловна Захарова - ветеран войны и труда, кавалер Ордена ЛенинаФото: Виктория ТУШКОВА

- Когда отца на фронт забрали, мама круглые сутки работала. Дом, братья и сёстры — на мне. Нас шестеро детей было, я из девочек старшая. Прямо перед войной, в марте 41-го две мои сестрёнки — двойняшки родились. С ними нянчилась. Позже — работала как тыловик, - о войне Нина Захарова рассказывает сбивчиво, короткими фразами, как будто не верит, что современный человек может понять насколько это были трудные времена. - Четырнадцати лет мне не было ещё... В колхозе работали и лес заготавливали, и дороги чистили. Тыловики - как военные, только оружие в руках другое.

Позже, в мирные годы, Нина Михайловна станет дояркой на Каликинской ферме совхоза имени 50-лет СССР Калининского района. Ещё чуть позже простой молодой доярке предложат стать бригадиром. Она вначале засомневается: четыре класса образования всего, но затем согласится. Ферма впоследствии не раз будет победителем областных соцсоревнований.

- Ни одна газета без рассказа о нас не выходила, - смеётся бабушка Нина и показывает в подтверждение слов вырезки из «Калининской правды», «Ленинского знамени» и ворох грамот и благодарностей, которые едва умещаются в двух коробках.

Нина Захарова гордится историей фермы, на которой проработала более полувека.Фото: Виктория ТУШКОВА

Да что там газеты! Все её ордена, это и есть оценка её простого, но великого труда.

Нине Михайловне скоро восемьдесят девять, но она признаётся, что любимая работа снится ей и сейчас. А ещё бабушка Нина очень переживает за честь школы, в которой воспитываются обидевшие её мальчишки. Ведь школа эта носит имя Героя Социалистического Труда Павла Павловича Смирнова, возглавлявшего совхоз, в котором более 50 лет проработала Нина Захарова. Очень она просила дорогую «Комсомолочку» школу не ругать.

Мы и не будем. Но за тем, поставят ли бабушке Нине новые стёкла на веранде, обязательно проследим.

Наград у бабушки Нины не перечесть.Фото: Виктория ТУШКОВА

Об успехах бригады Нины Захаровой писали многие издания, чем Нина Михайловна очень гордится.Фото: Виктория ТУШКОВА

В Заволжской школе в детях стараются воспитать уважение к своей истории, там даже работает музей, которым руководит Сергей Коновалов.Фото: Виктория ТУШКОВА