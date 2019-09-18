2019-09-18T12:59:14+03:00
Общество

Международные эксперты ВАО АЭС отметили положительные практики Калининской АЭС в области управления временными модификациями

Управление временными модификациями стало основной темой миссии поддержки ВАО АЭС, которая проходила с 9 по 14 сентября 2019 года на Калининской АЭС.
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Международные эксперты ВАО АЭСМеждународные эксперты ВАО АЭС
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Алена ЛАВРЕНТЬЕВА

Временные модификации (ВМ) - это небольшие изменения состояния оборудования, систем, элементов и технологических параметров по отношению к действующим схемам и технической документации, производимые на ограниченный период времени. Наличие большого количества ВМ и длительная их эксплуатация повышает вероятность ошибок персонала и может привести к снижению надежности и безопасности работы энергоблока в целом. Именно поэтому крайне важно свести к минимуму срок действия и количество ВМ.

Миссия проходила в формате ассист-визита, в рамках которого эксперты из Украины и России выполнили ознакомительные обходы энергоблоков станции, провели наблюдения и интервьюирование оперативного персонала. Особое внимание было уделено процессу регистрации временных модификаций в эксплуатационной документации.

«Ассист-визит - это не инспекция или проверка, это совместный с персоналом атомной станции критический анализ отдельных направлений деятельности предприятия, влияющих на безопасность, для определения путей их дальнейшего совершенствования», - подчеркнул руководитель миссии поддержки, советник ВАО АЭС Галим Мусин.

Итогом работы стал отчет, в который вошли конкретные рекомендации для улучшения производственной деятельности Калининской АЭС в данном направлении. Также был отмечен ряд положительных моментов. Эксперты обратили внимание на значительный прогресс в области управления ВМ, а именно в части ведения электронной базы данных, маркировки временных модификаций, а также отметили разработанные на станции целевые показатели эффективности управления ВМ.

«Миссия технической поддержки - это одна из тех программ, которые помогают найти способы улучшения работы станции с помощью апробированных международных практик», - отметил главный инженер КлнАЭС Александр Дорофеев.

Оценка эффективности рекомендаций миссии поддержки ВАО АЭС будет проведена через год после данного визита.

Международные эксперты ВАО АЭС

Международные эксперты ВАО АЭС

ИСТОЧНИК KP.RU

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