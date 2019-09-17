Чистоту создаём мы сами

Вера КОЛЕСНИК

Помните фильм «Дом» Люка Бессона и Яна Артюс-Бертрана? Потрясающие съёмки земного шара с высоты птичьего полёта восхищают. Но это не только признание в любви к своей планете, это рассказ о вине человека перед ней. Рассказ об экологических катастрофах, ответственность за которые тяжким бременем ложится на плечи всего человечества и каждого человека. Красной нитью проходит через повествование мысль, что Земля - наш общий дом и, будет ли он спустя годы таким же прекрасным, зависит только от нас.

Чтобы планета жила и дышала, требуется не так уж и много: не загрязнять её, не мусорить, не жечь лес, не ломать деревья, не пользоваться спреями, разрушающими озоновый слой, заменить полиэтиленовый пакет на экосумку и научиться, наконец, грамотно утилизировать пластик.

Одна из главных проблем сегодня - мусор. Бесконтрольные свалки отходов можно обнаружить буквально везде: и в черте населённых пунктов, и на тихих лесных опушках, и вдоль автомобильных магистралей.

Не будем ходить далеко - чудное место есть близ Твери: симпатичная деревня Городище в Эммаусском сельском поселении. Тишь да красота, вот только нарушают деревенский уют многочисленные мешки мусора, которые ежедневно оставляют проезжающие по трассе «Москва - Санкт-Петербург».

Неизвестно, во что бы превратилось это место, если бы не староста деревни, активистка и волонтёр Марина Леонович, взявшая на себя работу по уборке территории и агитацию за чистоту. Местные жители во главе со старостой регулярно выходят на субботники. На собственные средства Марина Леонович установила плакаты, призывающие сохранять чистоту. Каждый день перед въездом в Городище вывешивают пустой мешок для сбора мусора.

Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят

Современные реалии, увы, таковы, что государство не в силах справиться с заботой об окружающей среде в одиночку. То, что в наших силах, мы, граждане страны, должны делать сами. Почему же мы так любим восторгаться чистотой улиц за рубежом - в Европе или той же родной и близкой Белоруссии, но бываем не способны поддержать порядок дома - в родной деревушке, городе, стране? Не стоит забывать старую истину: чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.

Фото: Марина ЛЕОНОВИЧ

Фото: Марина ЛЕОНОВИЧ