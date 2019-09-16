2019-09-16T17:04:05+03:00
Общество

В Твери отремонтировано более 20 километров дорог

Выполнены работы по укладке щебёночно-мастичного асфальтобетона
Алина ПЕТРОВА
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На дорогах Твери идет ремонт. Фото: пресс-служба администрации ТвериНа дорогах Твери идет ремонт. Фото: пресс-служба администрации Твери
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Работы по ремонту улично-дорожной сети Твери в рамках воплощения в жизнь нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идут во всех районах города. На сегодняшний день полностью выполнены работы по укладке щебёночно-мастичного асфальтобетона на объектах площадью более 20 километров из общего объёма в 35,6 километра, поясняют в администрации Твери.

Напомним, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является одним из 12 проектов, разработанных Правительством России на основе Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года. В рамках его реализации в 2019 году в Твери ремонтируются 27 объектов улично-дорожной сети общей протяжённостью более 35 километров.

Три из них – это участки улиц Склизкова, Ипподромной и Беляковского переулка – были включены в программу, благодаря экономии средств по итогам конкурентных процедур по 24-м изначально вошедшим в нацпроект объектам. В настоящее время на улице Ипподромной ремонт уже начался, на улице Склизкова и на Беляковском переулке ведутся подготовительные работы. Срок завершения ремонта всех трёх объектов – до 15 ноября.

На данный момент работы полностью завершены на 16 объектах – на 2 участках проспекта Победы, набережной Афанасия Никитина, бульваре Профсоюзов, улицах Освобождения, Хромова, Лермонтова, Машинистов, Строителей, Бебеля, Фадеева, 2 участках улицы Орджоникидзе, части улицы Паши Савельевой, части улицы Оснабрюкской, Октябрьском проспекте, а также участке Рябеевского шоссе.

Приёмку объектов улично-дорожной сети производит специальная комиссия, в состав которой входят представители Администрации города Твери, дирекции территориального дорожного фонда Тверской области, контролирующих организаций, Тверской городской Думы и общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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