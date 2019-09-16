2019-09-16T15:03:59+03:00
Политика

Как будет выглядеть «Гордость отца», пока никто не сообщает

В правительстве Тверской области взялись за новые меры поддержки многодетных семей
Алина ПЕТРОВА
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О поддержке многодетных семей говорили в правительстве региона. Фото: пресс-служба ПТОО поддержке многодетных семей говорили в правительстве региона. Фото: пресс-служба ПТО
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О том, что многодетных отцов в регионе решено теперь награждать, членам областного правительства на заседании 11 сентября рассказал губернатор Игорь Руденя. У главы региона четверо детей, так что, сами понимаете, эта тема для него не пустой звук. Так вот, с 2020 года почётный знак «Гордость отца» и единовременное вознаграждение будет присуждаться жителям Верхневолжья, которые воспитывают или воспитали пять и более детей в одном браке.

Члены правительства с идеей согласились, но особой поддержки этой инициативы от них пока и не требовалось.

Как будут выбирать отцов для награждения, скольким будет вручаться этот знак единовременно, как будет выглядеть данная награда? Ни в правительстве региона, ни в Заксобрании (здесь обычно утверждают региональные награды) на эти вопросы ответов не знают.

Тем не менее... Идея суперпозитивная.

А вот конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье» (о нём губернатор тоже рассказывал на заседании правительства) проработан более детально. В рамках этого конкурса ежегодно будут награждать трёх победителей. За первое место приз - микроавтобус, за второе - легковой автомобиль, за третье - бытовая, сельскохозяйственная техника.

Кроме того, ежегодно победителям регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» будет вручаться денежная премия в 100 тыс. рублей.

Кроме знака и конкурса члены правительства решили со следующего года внедрить четыре новые меры поддержки семей.

Многодетные семьи с пятью и более детьми раз в пять лет могут рассчитывать на субсидию на приобретение авто (до 50 % его стоимости). Их освободят от уплаты транспортного налога на одну легковую машину (мощностью до 250 лошадиных сил). Этой льготой, по данным регионального министерства соцзащиты, смогут воспользоваться 3,7 тысячи многодетных семей региона.

Для матерей из многодетных семей будет предусмотрена компенсация на изготовление и ремонт зубных протезов. Планируется до 600 таких выплат.

К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

Кстати, сейчас в области действует 18 видов социальных выплат для семей с детьми. А это более 2,4 млрд рублей в бюджете текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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