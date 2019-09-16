Музыкальной школе Твери выделили 3,8 миллиона рублей на покупку инструментов и стульев

В рамках нацпроекта «Культура» в 2019 году было выделено порядка 3,8 млн рублей на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных пособий для детской школы искусств №1, сообщают в администрации Твери.

Реализация национального проекта «Культура» ведется с начала года. Одно из его направлений – укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования. В этом году средства в объеме порядка 3,8 млн рублей были направлены на закупку новых музыкальных инструментов, оборудования, мебели и учебных пособий для детской школы искусств № 1 имени М.П.Мусоргского.

В частности, приобретено 5 пианино, кларнеты, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, ноутбуки, звуковое оборудование и кресла для концертного зала, обновлена мебель в учебных классах, получено более 30 наименований музыкальной литературы. Это позволит создать более комфортные условия для обучения в детской школе искусств.

– Школа сейчас заполнена, желающих заниматься очень много. Тот период, когда не хватало детей, уже прошёл, это был демографический спад, и это было объективно. Сегодня интерес к занятиям музыкой значительно возрос, – прокомментировала директор детской школы искусств №1 Елена Муравьёва.

По словам заместителя главы администрации Твери Людмилы Хоменко, очень важно не только финансировать мероприятия по созданию комфортных условий в основной школе, но и уделять внимание учреждениям дополнительного образования.

- Разностороннее развитие детей должно обеспечиваться на самом высоком уровне. Дополнительное образование – это, в первую очередь, повышение уровня культуры нашего подрастающего поколения», – отметила Людмила Хоменко.

Реализация нацпроекта «Культура» на территории города Твери будет продолжена.